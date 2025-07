Enuig dels aficionats del Reial Madrid amb Pedrerol: Així assenyala Mbappé i Vinícius

L'ambient al voltant del Real Madrid ha canviat les darreres setmanes. Mentre els grans fitxatges de l'estiu continuen generant expectació, la paciència del madridisme s'esgota amb rapidesa quan les coses no funcionen com esperen. L'afició del Santiago Bernabéu, famosa per exigir entrega i compromís als seus ídols, no està disposada a tolerar temporades en blanc o actituds indolents sobre la gespa, per molt rutilants que siguin els noms que llueixin la samarreta blanca.

Les declaracions recents d'un dels periodistes més influents del país han reactivat el debat. En plena pretemporada i amb la plantilla sota la lupa, la crítica ha anat dirigida directament a dos dels grans referents del vestidor, llançant un avís clar a jugadors i cos tècnic.

Pedrerol assenyala el problema: El Bernabéu no perdona la manca d'actitud

Durant la seva intervenció a El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol no ha tingut cap inconvenient a advertir sobre el possible desencís de la graderia si l'actitud de les estrelles no canvia. "Aquest any, si el públic veu l'actitud de Mbappé i de Vinicius, rebran una xiulada descomunal. El Bernabéu no aguantarà un altre any amb gent que passeja pel camp", va llançar en referència als recents partits i a la percepció de manca de compromís per part d'ambdós jugadors.

Segons Pedrerol, la relació entre Vinicius i l'afició s'ha refredat després de diverses temporades de paciència i gestos de generositat per part de l'estadi, però “el matrimoni Vinicius-Bernabéu ja no és el mateix”. El periodista deixa clar que el madridisme exigeix un canvi d'actitud immediat, recordant que en altres anys s'han vist situacions similars, però el crèdit no és infinit.

La pressió recau també sobre Xabi Alonso

La mirada crítica no se centra només en els jugadors. El mateix Pedrerol apunta a Xabi Alonso, ara responsable del vestidor, i a la seva capacitat per prendre decisions difícils. El periodista planteja si el tècnic serà capaç de seure a la banqueta jugadors de primer nivell quan no rendeixin, una incògnita que sobrevola el projecte després de la marxa d'Ancelotti.

En la seva anàlisi, Pedrerol remarca que, tot i que Xabi Alonso té el suport total de la directiva i de Florentino Pérez, ara toca demostrar personalitat i mà dura: “A Xabi Alonso li dona autoritat, començant per Florentino. Xabi Alonso, el que vulgui. Però que ho faci”. El missatge és clar: el nou tècnic té tot el poder per prendre decisions, però l'afició no esperarà eternament que l'equip carburi.

Mbappé i Vinicius, els assenyalats

A falta de menys d'un mes per a l'inici de la temporada oficial, l'expectació és màxima al voltant de dos dels jugadors amb més projecció mundial. Mbappé, cridat a marcar una època al club, i Vinicius, referent del projecte els darrers anys, estan obligats a respondre al terreny de joc i deixar enrere qualsevol indici de relaxació.

El públic del Bernabéu, amb la memòria recent de campanyes irregulars, no dubtarà a mostrar el seu malestar si detecta apatia. Les primeres proves arribaran als partits de pretemporada, on tant el rendiment col·lectiu com les decisions de Xabi Alonso seran examinats amb lupa.

Un repte de futur

La situació no només afecta el dia a dia, sinó que marca l'inici d'una nova etapa. El Real Madrid estrena entrenador, lideratges renovats i una plantilla plena de talent. Però l'exigència és màxima i la pressió de l'entorn, encara més gran. Dels pròxims partits dependrà que l'afició recuperi la il·lusió o que, com ja adverteixen veus autoritzades, el soroll a la graderia es faci ensordidor.

La temporada està a punt de començar i tots els focus apunten a les estrelles i a la banqueta. El Bernabéu no perdona i el marge d'error és cada cop més petit. Respondran Mbappé i Vinicius al desafiament o augmentarà el desencís a l'afició blanca? El primer veredicte el donarà la graderia, tan implacable com sempre.