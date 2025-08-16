Florentino Pérez lo tenía casi fichado: Ahora el Barça se mete por medio

La temporada apenas ha comenzado, pero los movimientos estratégicos de mercado ya marcan el rumbo de las grandes potencias europeas. Tanto en Barcelona como en Madrid, las plantillas parecen cerradas, aunque con un matiz importante: ambas necesitan un central más para considerarse completas. En ese escenario, el nombre de Ibrahima Konaté vuelve a sonar con fuerza, pero no como fichaje inmediato. O sí.

Una operación que apunta más al verano de 2026 que a este mercado

Aunque su contrato con el Liverpool expira en 2026, la situación de Konaté abre un escenario de oportunidad. Si el francés no renueva en los próximos meses, podría salir gratis el próximo verano, algo que seduce a Barça y Real Madrid. Desde enero, cualquier club extranjero podría negociar libremente con él, una opción que ambos gigantes observan con interés, aunque sin intención real de lanzarse en este mercado.

En el Madrid, la defensa se ha reforzado con la llegada de Huijsen, pero los problemas de lesiones y rendimiento del pasado curso han evidenciado que un central más sería ideal. Sin embargo, en Chamartín prefieren esperar y no acometer ahora una inversión que podría ser innecesaria si Konaté queda libre en 2026.

El Barça, con la zaga debilitada tras la salida de Iñigo Martínez

En el FC Barcelona, el interés es más inmediato por la marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr. Hansi Flick ha solicitado un refuerzo para el centro de la defensa y Konaté encaja en su perfil: joven, experimentado y con capacidad para liderar la zaga a medio plazo. Aun así, las limitaciones económicas hacen que la vía más probable sea también esperar a que el jugador pueda llegar gratis. Eso sí, no se descarta un intento si surge una oportunidad antes del cierre del mercado.

Desde El Nacional aseguran que Konaté ve con buenos ojos aterrizar en el Camp Nou, sobre todo porque el camino hacia la titularidad sería más accesible. Competiría con Araujo y Christensen, aumentando la competencia interna y elevando el nivel defensivo.

Rivalidad en el mercado y un jugador que valora su futuro con calma

La rivalidad Barça-Madrid podría trasladarse nuevamente al mercado de fichajes. El hecho de que Florentino Pérez lo tuviera en su lista desde hace meses no ha pasado desapercibido. Sin embargo, la falta de un movimiento firme por parte del club blanco deja la puerta abierta para que el Barça intente adelantarse.

Konaté, por su parte, es consciente de que un fichaje libre en 2026 le permitiría negociar una prima de traspaso elevada y un salario más competitivo. El Liverpool, sabedor de la situación, tendrá que decidir si lo vende ahora para evitar perderlo gratis o si asume el riesgo de verlo marchar sin compensación el próximo año.

Con el mercado de fichajes de verano entrando en su recta final, parece improbable que se produzca un movimiento inmediato. Tanto Barça como Madrid confían en que la oportunidad llegue en los próximos meses, cuando puedan negociar sin intermediarios y con el control total de la operación. Lo que sí parece seguro es que el futuro de Konaté volverá a enfrentar a los dos colosos del fútbol español.