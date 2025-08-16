L'Elx, a punt de tancar la cessió d'un futbolista del Sevilla

La planificació de l'Elche per a la nova temporada ha estat marcada per la necessitat de reforçar el front d'atac. Després d'un ascens treballat i amb la il·lusió renovada, el club franjiverd busca un davanter capaç d'aportar gol, presència a l'àrea i experiència a l'elit. La direcció esportiva ha gestionat diverses opcions en les últimes setmanes, però una d'elles ha guanyat força de manera determinant en les últimes hores.
Fonts properes a la negociació consultades per Estadio Deportivo assenyalen que l'Elche està ultimant la incorporació d'un atacant procedent del Sevilla: Rafa Mir. L'operació es troba pràcticament tancada i es materialitzaria en forma de cessió fins al 30 de juny de 2026. No inclouria opció de compra i no seria remunerada, un detall que ha facilitat l'acord entre ambdues parts.
L'esportista ja ha donat el vistiplau al canvi d'aires, conscient que en el seu equip actual no comptaria amb oportunitats sota les ordres de Matías Almeyda. La situació al club de Nervión, marcada per problemes econòmics i prioritats diferents al mercat, ha obert la porta a una sortida que semblava lluny setmanes enrere.
Un reforç que encaixa en la idea d'Eder Sarabia
L'entrenador de l'Elche, Eder Sarabia, ha mantingut converses directes amb el jugador per explicar-li el seu paper en el nou projecte. La intenció és que es converteixi en una referència ofensiva al costat de Mourad El Ghezouani, protagonista de l'ascens amb deu gols, i Álvaro Rodríguez. Amb aquest fitxatge, el conjunt il·licità passaria a disposar d'un ‘9’ amb capacitat per fixar centrals, jugar d'esquena i generar espais per als extrems.
A Sevilla, la prioritat exigia trobar un traspàs que permetés alliberar la fitxa del davanter, propera a 1,7 milions, i reduir l'amortització pendent del seu fitxatge, estimada en 6,4M. Tanmateix, la manca d'ofertes que complissin aquestes condicions ha portat a optar per la fórmula del préstec. Aquesta via intermèdia permet al club andalús alleugerir la seva massa salarial mentre el jugador manté el seu contracte vigent fins a l'estiu de 2026.
Impacte immediat i expectatives
L'arribada de l'atacant suposa un salt de qualitat per a la plantilla franjiverda. La seva experiència a LaLiga i en competicions internacionals li permetrà adaptar-se ràpidament a les exigències del calendari. A més, la seva incorporació arribaria a temps per al debut a la màxima categoria davant el Real Betis el pròxim dilluns 18 d'agost. Tot i això, sí que sembla poc probable que pugui disposar de minuts.
L'afició espera que aquest reforç es tradueixi en una major capacitat ofensiva, clau per a un equip que buscarà consolidar-se a Primera des de la primera jornada. El desenllaç de l'operació es coneixerà en les pròximes hores, però tot apunta que el Martínez Valero rebrà el seu nou referent ofensiu abans que rodi la pilota.