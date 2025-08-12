Surrealista esbroncada de Tomás Roncero al Barça: 'Si això ho fa el Madrid...'

No podia haver tornat més intens El Chiringuito després d'unes llargues vacances. Entre platges i mojitos, s'han produït moltes situacions polèmiques que haurien omplert cada nit el programa sencer. I per recuperar tot el temps perdut, ahir a la nit Tomás Roncero es va encarregar d'expulsar tot el que no havia pogut fer a televisió en dies anteriors. Perquè, com no, el Barça ha tornat a ser un dels grans antagonistes de l'estiu.
«El que jo estic flipant és que hàgim normalitzat que un club com el Barça, a cinc dies de començar la temporada, no hagi inscrit cinc jugadors; i tres d'ells sent els fitxatges d'aquesta temporada», va començar denunciant el periodista.
Roncero va fer èmfasi que la situació resulta encara més greu quan també s'ha acceptat l'actitud del club amb el seu capità i una de les seves grans llegendes de l'actualitat culer: «Que veiem com una cosa normal que al teu capità, que un dia va diferir el seu sou perquè el Barça pogués fitxar Lewandowski, Koundé i Raphinha, li treguin una tarda la capitania, li treguin el dorsal com si fos un apestat i li obrin un expedient disciplinari… és increïble».
La indignació de Roncero també s'estengué a les baixes inesperades en defensa. «Com permetem que el Barça deixi marxar Iñigo Martínez, l'home més important de la rereguarda, perquè cal alliberar massa salarial?», va qüestionar. Per a ell, aquest tipus de moviments reflecteixen una política erràtica i allunyada de la grandesa que exigeix un club històric.
El doble raser: «Si això passa al Madrid…»
El moment més contundent va arribar quan Roncero va comparar la situació amb la que viuria el Real Madrid si travessés un escenari similar: «Si això passa al Madrid, estaríem muntant una…», va dir, deixant clar que, a parer seu, la pressió mediàtica i social seria molt més gran. El surrealista, per a molts, és que el mateix club blanc ha protagonitzat sortides traumàtiques de llegendes com Raúl, Íker Casillas, Fernando Hierro, Manolo Sanchís o Sergio Ramos, episodis que també van deixar ferides obertes a l'afició.
Tot i això, el periodista va insistir que la imatge actual del Barça està per sota de l'estàndard que s'hauria d'exigir: «Al Barcelona li van caient per tot arreu i sembla que tot és normal».
Un Camp Nou buit i un Gamper d'aforament reduït
Roncero també va ironitzar sobre la impossibilitat de jugar al Camp Nou per les obres, assenyalant que el club s'ha acostumat a una normalitat atípica: «Que, de cop, no es pot anar al Camp Nou? No anem al Camp Nou. Tampoc passa res. Acabem fent el Gamper al Johan Cruyff amb 6.000 espectadors. I sembla que també això és normal». Per a ell, aquest tipus de resignació no encaixa amb el que hauria de representar la institució.