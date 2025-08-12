Florentino Pérez acepta la salida de Rodrygo, pero pone una condición: 'O esto o nada'

En el Real Madrid, el futuro de Rodrygo Goes se ha convertido en uno de los temas más comentados de este mercado. La situación del brasileño, que podría perder protagonismo esta temporada con Xabi Alonso, ha abierto la puerta a un posible movimiento de última hora. Sin embargo, desde el club blanco el mensaje es claro: solo hay una forma de que se marche.

Según han informado periodistas como Ramón Álvarez de Mon y Arancha Rodríguez, el Real Madrid no bloquearía una salida de Rodrygo si el jugador decide marcharse, pero Florentino Pérez ha puesto una cifra mínima inamovible sobre la mesa: 100 millones de euros. Esta cantidad es el mínimo exigido para iniciar cualquier negociación, y hasta el momento, aseguran, no ha llegado ninguna propuesta formal.

Arancha Rodríguez ha sido tajante: “No le van a cerrar la puerta si se quiere ir, pero tendrá que venir con 100 millones de euros para buscar su salida”. Esto implica que el club no venderá al brasileño por debajo de su tasación, independientemente del interés que pueda generar en Inglaterra o en cualquier otro país.

El Manchester City, principal interesado

En las últimas semanas, y también al comienzo del verano, el nombre de Rodrygo ha sido vinculado de forma insistente al Manchester City. El equipo de Pep Guardiola busca reforzar su ataque por la izquierda tras la cesión de Jack Grealish al Everton, la posible marcha de Savinho al Tottenham y las negociaciones para vender a James McAtee al Nottingham Forest. El brasileño encaja en el perfil que busca el técnico catalán, que ya lo tuvo en su radar hace dos veranos.

Desde Inglaterra se apunta que con 80 millones los ‘citizens’ podrían lanzarse a por el fichaje, aunque esa cifra se queda lejos de las pretensiones blancas. Guardiola valora su capacidad de desequilibrio, su velocidad y su gol, pero la decisión final dependerá también de la voluntad del jugador.

Un futuro condicionado por los minutos

Rodrygo, que ha sido importante en las últimas temporadas, podría ver reducida su participación por la llegada de nuevas estrellas y la competencia interna. El propio Ramón Álvarez de Mon apuntó que su continuidad podría depender de los minutos que acumule en los próximos partidos. Si su protagonismo disminuye, la posibilidad de una salida aumentaría.

Por ahora, Xabi Alonso cuenta con él, y en Valdebebas no contemplan su marcha salvo que se cumpla la condición económica fijada. El brasileño tiene contrato en vigor y, a día de hoy, la situación es estable, aunque la presión mediática y el interés de clubes de primer nivel podrían cambiar el panorama en cuestión de días.

Un culebrón con final abierto

El mercado de fichajes cierra en pocas semanas, y el caso Rodrygo promete ser uno de los últimos grandes movimientos si finalmente se produce. El Real Madrid mantiene su postura firme, consciente de que el tiempo juega a su favor.

La pelota está ahora en dos tejados: el del Manchester City, que deberá decidir si está dispuesto a llegar a los 100 millones, y el del propio jugador, que tendrá que valorar si está listo para dejar el Bernabéu. Hasta entonces, todo sigue igual: Rodrygo es jugador del Real Madrid, pero con una condición que puede cambiarlo todo en cualquier momento.