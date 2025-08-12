De Segona a jugar a Europa: Iñigo Pérez ja té central per al Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano afronta una temporada històrica en què, a més de competir a LaLiga EA Sports, debutarà a la Conference League. El repte exigeix una plantilla àmplia i equilibrada, capaç de respondre en tres competicions. Per això, la direcció esportiva ha accelerat en aquest mercat estival, assegurant incorporacions clau que apunten a totes les línies de l'equip. L'últim a arribar reforçarà la defensa, una zona en què la competència serà intensa des del primer dia.
L'arribada d'Augusto Batalla per a la porteria, el fitxatge de Luiz Felip per a l'eix de la defensa i la cessió de Gerard Gumbau per al centre del camp ja havien mostrat el rumb del Rayo en aquest mercat. Ara s'hi afegeix un nom que destaca per la seva joventut i projecció: Jozhua Vertrouwd, lateral esquerre neerlandès que també pot actuar com a central.
Jozhua, que complirà 21 anys aquest mes, arriba procedent del CD Castellón després d'una temporada de plena consolidació a LaLiga Hypermotion. Va disputar 35 partits oficials, convertint-se en una peça indiscutible al carril esquerre. La seva polivalència li ha permès adaptar-se també a posicions de central i fins i tot a zones més avançades, un recurs molt valuós per a Iñigo Pérez en un calendari tan carregat.
L'acord entre Rayo i Castellón contempla una cessió inicial amb compra obligatòria al final de la temporada per una mica més d'un milió d'euros, xifra que podria arribar als dos milions si es compleixen determinades variables. A més, un percentatge del traspàs anirà a l'Utrecht, club de formació del jugador.
El seu fitxatge no és fruit de la improvisació. El Rayo feia temps que seguia Jozhua, valorant la seva capacitat física, la seva alçada d'1,88 metres i la seva facilitat per incorporar-se a l'atac. Amb la seva arribada, el club madrileny s'assegura un perfil modern, capaç de competir pel lloc amb futbolistes més veterans i adaptar-se a diferents sistemes.
Un Rayo que s'arma per competir en tres fronts
La participació a la Conference League obliga a gestionar els esforços amb precisió. El Rayo no només ha reforçat posicions clau, sinó que ha buscat perfils que ofereixin variants tàctiques. Batalla arriba amb l'experiència de River Plate i serà competència directa a la porteria. Luiz Felip, amb recorregut a Europa i Brasil, es presenta com un central sòlid que pot liderar la defensa. Gumbau, cedit pel Granada, aportarà equilibri i sortida de pilota a la medul·lar.
Iñigo Pérez tindrà així la possibilitat de rotar sense que l'equip perdi nivell competitiu. El tècnic sap que en un calendari exigent, les lesions i sancions poden condicionar objectius, per la qual cosa comptar amb un bloc profund és fonamental. En defensa, Jozhua no només competirà per minuts a Lliga, sinó que podria debutar a Europa, una experiència que acceleraria la seva progressió.
L'afició franjirroja, il·lusionada per la classificació continental, espera que aquesta fornada de fitxatges es tradueixi en resultats immediats. El repte serà mantenir el nivell a LaLiga per no descuidar la permanència, mentre s'afronta amb ambició l'oportunitat europea. El Rayo, amb una política de fitxatges que combina experiència i joventut, està decidit que aquesta temporada no sigui només històrica pel debut continental, sinó també per la competitivitat mostrada en tots els fronts.