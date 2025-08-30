Flick rompe su silencio sobre Fermín: 'He hablado con él y creo que...'

El futuro de Fermín López es uno de los grandes focos de tensión en el FC Barcelona durante la última semana. El entrenador, Hansi Flick, quien ha tomado la palabra. Se espera desde ayer un comunicado del futbolista, pero al momento de la redacción de esta noticia no hay ninguna novedad. Solo una publicación de Berta Gallardo, su pareja, con un mensaje anunciando cambios.

En la rueda de prensa de este sábado, celebrada a las 12:00, el técnico alemán ha abordado directamente la situación del canterano. Sus declaraciones han sido una mezcla de cautela y optimismo, ofreciendo una perspectiva clara sobre su postura en mitad de la incertidumbre.

La conversación privada que tranquiliza al barcelonismo

Hansi Flick ha confirmado que ha mantenido un diálogo directo con el futbolista para conocer de primera mano sus sensaciones. “He hablado con él y creo que seguirá”, afirmó el preparador germano, unas palabras que han sido recibidas como un soplo de aire fresco por la afición.

Aunque no ha querido revelar el contenido de esa charla íntima, el mensaje del entrenador es claro: cuenta con Fermín para su proyecto. El técnico también ha expresado su deseo de que el mercado de fichajes finalice pronto para terminar con las especulaciones. Su tranquilidad contrasta con la tensión vivida tras la suplencia del jugador ante el Levante.

La importancia deportiva de Fermín en el modelo de Flick

Más allá de sus sensaciones, el entrenador ha insistido en el valor que el centrocampista aporta a su plantilla. "Ha demostrado muchas veces lo importante que es para nosotros", recalcó Flick, subrayando el impacto deportivo del andaluz. Estas declaraciones reafirman la postura que el área deportiva, con Deco a la cabeza, ha mantenido durante las negociaciones.

El cuerpo técnico valora su capacidad para llegar desde segunda línea y su intensidad, considerándolo una pieza que puede ayudar mucho al equipo a lo largo de la temporada.

Un negocio que condiciona la planificación culé

A pesar de su confianza, Hansi Flick se mostró consciente de la realidad del mercado actual. El alemán reconoció que "es un negocio", pero rápidamente marcó distancias, asegurando que su único foco está en el equipo. Admitió que hay otras personas en el club que gestionan estas operaciones y que saben mejor los detalles de las negociaciones con clubes como el Chelsea o el Newcastle.

El periodista José Álvarez confirmó una oferta de 100 millones por parte del Newcastle. Una oferta que, además, implicaría un sueldo cuatro veces mayor que el actual para el futbolista.

Sus palabras reflejan la compleja dualidad que vive la entidad. Por una parte, la necesidad de mantener un bloque competitivo. Y de la otra, la tentación de aceptar una oferta que solucionaría gran parte de las urgencias financieras del club heredadas de Bartomeu. La decisión final sigue en el aire.