Es lesiona Gerard Martín: Què té i quan tornarà

El Campionat d'Europa sub-21 va començar amb una de les pitjors notícies possibles per al FC Barcelona i per a la selecció espanyola: Gerard Martín va patir una lesió en el partit inaugural davant Eslovàquia que el va obligar a abandonar el camp abans del descans. Un cop sec en els primers compassos de l'enfrontament va marcar l'inici del final de la seva temporada.

El lateral esquerre del Barça, que arribava al torneig com un dels jugadors a seguir, va patir molèsties visibles a la mà després de caure a terra al minut dos. Tot i el dolor, va completar la primera part amb esforç i entrega, encara que sense poder rendir al màxim ni executar serveis de banda.

Un cop que va truncar la seva gran oportunitat

Gerard era un dels grans noms de la convocatòria de Santi Denia. El seleccionador l'havia inclòs com a peça clau per la seva gran projecció al primer equip blaugrana. La seva progressió en aquesta temporada apuntava a consolidar-lo definitivament a l'elit, amb pretendents fins i tot des de la Premier League.

| FCB

Però tot va canviar en qüestió de segons. Després de la caiguda, el jugador va començar a mostrar clars gestos d'incomoditat, portant-se constantment la mà al dit petit. El seu esforç per seguir al partit va ser evident, però la realitat es va imposar al descans, quan ell mateix va demanar el canvi. Hugo Bueno va ocupar el seu lloc a la segona part.

El comunicat mèdic confirma el pitjor

Hores després, la Real Federació Espanyola de Futbol va confirmar el que es temia: luxació al cinquè metacarpià de la mà dreta. La notícia va ser avançada pel mitjà Jijantes i posteriorment ratificada per la mateixa RFEF. Amb aquest diagnòstic, la participació de Gerard a l'Europeu quedava completament descartada.

| F.C. Barcelona, Instagram

El jugador va abandonar immediatament la concentració de la selecció sub-21 i va posar rumb a Barcelona. El cos mèdic del Barça va decidir assumir el control de la seva recuperació, especialment davant el creixent interès que havia despertat al mercat de fitxatges.

Una lesió que el deixa fora de l'aparador

El contratemps no només afecta el combinat nacional. El Barça comptava amb aquest torneig com un escenari perfecte per revaloritzar Gerard Martín i prendre una decisió definitiva sobre el seu futur. Clubs com el Wolverhampton ja havien manifestat el seu interès, i els culers esperaven obtenir fins a 20 milions d'euros per un possible traspàs.

Ara, sense la visibilitat del torneig ni la possibilitat de competir a les rondes decisives, aquest escenari es complica. Tot i que el jugador ha completat una bona temporada, la seva absència prolongada pot fer que els clubs interessats optin per esperar o negociar a la baixa.

El més delicat: serà operat i estarà diverses setmanes de baixa

Però el més impactant de tot no es va saber fins al final del dia. Després de les proves mèdiques realitzades a Barcelona, els doctors han determinat que Gerard Martín haurà de passar per quiròfan de forma immediata. La luxació ha provocat danys interns que requereixen intervenció quirúrgica urgent per garantir una correcta recuperació funcional.

El temps estimat de baixa serà d'entre 4 i 6 setmanes, cosa que li impedirà fer la pretemporada en condicions òptimes i, possiblement, retardarà qualsevol moviment al mercat. El seu retorn als entrenaments dependrà de l'evolució postoperatòria i de la rehabilitació, però al Barça ja donen per fet que la seva preparació d'estiu estarà compromesa.

Un cop dur per a un jugador en plena ascensió, que ara haurà de centrar-se a recuperar-se física i mentalment per tornar amb força. Perquè si alguna cosa ha demostrat Gerard Martín aquesta temporada és que, amb o sense Europeu, el seu talent no passa desapercebut.