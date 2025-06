Moviment de Deco: Vol portar al Barça una jove perla del Dinamo de Zagreb

La calma que sol regnar a la Ciutat Esportiva durant els mesos d'estiu ha estat interrompuda per una visita que ha despertat expectació als passadissos del FC Barcelona. En ple parèntesi vacacional per als jugadors i cos tècnic, la direcció esportiva segueix treballant a fons per reforçar el projecte de Hansi Flick, que afronta la seva segona temporada al club.

Aquest dijous, els focus no apuntaven a la gespa, sinó als despatxos. A les onze del matí, un home de presència imponent creuava les portes de l'edifici del club. Es tractava d'Andy Bara, un agent de gran pes en el futbol europeu, representant de jugadors com Dani Olmo, Joan Garcia i el protagonista d'aquesta notícia.

La reunió, que es va mantenir sota la màxima confidencialitat, tenia un sol objectiu: avançar en una operació que podria convertir-se en un dels fitxatges estratègics de l'estiu per al club blaugrana. Després de la trobada a la Ciutat Esportiva, Bara i Deco, director esportiu culer, van compartir un dinar discret, però clau per acostar posicions.

Un fitxatge planificat al mil·límetre

El que semblava una negociació primerenca, ja fa mesos que es gesta a l'ombra. Segons ha pogut confirmar SPORT, el jugador en qüestió ja hauria estat a Barcelona al desembre en una visita secreta, organitzada lluny dels focus. Acompanyat pel seu representant, va conèixer les instal·lacions del club i va escoltar, de boca del mateix Deco, quin seria el seu possible rol en el futur de l'equip.

Aquell viatge, aparentment anecdòtic, va ser en realitat el punt de partida d'una operació pensada a mitjà termini. El pla del Barça passa per fitxar-lo aquest estiu, però deixar-lo cedit durant un any al seu club actual perquè segueixi desenvolupant-se i arribi a Barcelona més madur i preparat per competir al màxim nivell.

Un perfil que encaixa a la perfecció

Des de l'àrea esportiva del club es mostren entusiasmats amb els informes que han arribat sobre el jugador. Es tracta d'un extrem ràpid, amb desbordament, capaç de jugar a totes dues bandes i amb una gran lectura tàctica tot i la seva joventut. Format a la pedrera del Porto i amb experiència ja en competicions europees, ha despertat l'interès de clubs importants del continent, però el Barça porta l'avantatge.

A més, el seu preu és accessible en comparació amb altres objectius del mercat: uns 5 milions d'euros fixos i una sèrie de variables que podrien portar l'operació als 20. Una xifra assumible per a un club que, tot i la seva situació financera, segueix apostant pel talent emergent amb potencial de revalorització.

L'entorn ho veu cada cop més a prop

Fonts properes a la negociació són optimistes. Asseguren que, si no hi ha contratemps, l'acord podria tancar-se en qüestió de setmanes. No obstant això, des del club prefereixen actuar amb prudència i no donar res per tancat fins que se signi. El mateix jugador ha mostrat interès a recalar al Barça, conscient de l'impacte que podria tenir el seu pas pel club en la seva carrera professional.

Deco, per la seva banda, ha liderat personalment l'operació, convençut que es tracta d'un perfil ideal per enriquir la plantilla de Flick. La intenció és clara: assegurar el talent jove abans que el seu preu es dispari i que altres grans clubs s'hi fiquin pel mig.

El nom que il·lusiona el barcelonisme

Durant setmanes s'ha especulat sobre diversos possibles fitxatges, però avui, després d'aquest nou moviment a les oficines del club, el nom que pren força amb totes les lletres és el del portuguès Cardoso Varela, la jove joia del Dinamo de Zagreb. El Barça ja es mou per convertir-lo en un dels noms propis d'aquest mercat.