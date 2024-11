Triple cop per al Reial Madrid i Carlo Ancelotti

El dissabte semblava ser el dia ideal per al Reial Madrid. Després de dues derrotes consecutives, l'equip de Carlo Ancelotti va aconseguir una victòria sòlida davant l'Osasuna, mostrant un joc que va tornar la il·lusió a l'afició. Tot i això, no tot va ser positiu per al conjunt blanc. Durant el transcurs del partit, -de fet, van passar totes a la primera meitat- tres dels seus jugadors, Lucas Vázquez, Eder Militao i Rodrygo Goes, van haver d'abandonar el camp a causa de lesions, cosa que representa un cop dur per a l'equip de cara a les properes jornades.

Les lesions s'han convertit en un veritable problema per al Reial Madrid aquesta temporada. La primera de les males notícies va arribar aviat, amb Rodrygo Goes havent de retirar-se al minut 20. El davanter brasiler, que ja venia de superar diverses lesions musculars en temporades anteriors, va sentir molèsties novament, obligant-ho a demanar el canvi. Ancelotti havia confiat en el seu trident d'atac, però la fragilitat de Rodrygo en aquest aspecte continua preocupant l'equip mèdic. L'expressió de frustració a la cara del jugador, que va abandonar el camp visiblement afectat, va reflectir la gravetat de la situació.

La baixa següent va arribar amb Eder Militao, el pilar de la defensa madridista. El central brasiler també va haver d'abandonar el terreny de joc després de patir una lesió al genoll, aquesta vegada a la dreta. Tot i que encara no s'han realitzat les proves definitives, el temor al club és palpable, ja que Militao ja havia patit una greu lesió al genoll esquerre fa un any, que el va mantenir fora durant mesos. La seva absència és un gran cop per a la defensa, especialment en un moment en què el Reial Madrid necessita solidesa per mantenir la seva competitivitat tant a La Lliga com a la Champions. Militao és un dels jugadors més regulars i la seva baixa augmenta la problemàtica de pocs efectius a la defensa, ja que altres jugadors com Dani Carvajal també estan fora dels terrenys de joc per lesions.

Florentino prepara la xequera

Com si les baixes de Rodrygo i Militao no fossin suficients, poc abans del descans, Lucas Vázquez també va patir problemes musculars i va haver de ser substituït. Tot i que Lucas va intentar aguantar fins al final de la primera part, el seu esforç només va servir per empitjorar la situació, deixant l'equip sense un lateral dret natural. Ancelotti es va veure obligat a reorganitzar l'equip, col·locant Fede Valverde a la banda dreta per cobrir la posició. Sens dubte, la falta d'un lateral dret fiable, amb Carvajal i Lucas lesionats, complica l'estructura defensiva del Madrid i deixa el tècnic amb poques alternatives.

Amb aquestes tres noves lesions, el Reial Madrid acumula una preocupant llista de jugadors indisponibles, incloent-hi noms clau com Militao, Carvajal, Tchouaméni i Lucas Vázquez. La situació és crítica i obliga Ancelotti a buscar solucions immediates dins d'una plantilla que es comença a quedar sense efectius en posicions estratègiques. Tot i que alguns d'aquests jugadors es podrien recuperar aviat, el calendari és exigent i no permet marge per a una recuperació completa sense arriscar recaigudes. Avui, per exemple, el jugador del planter Asencio ha ocupat el lloc de Militao i ha aprovat amb nota; fins i tot ha brindat una assistència extraordinària. El que sembla clar és que el Reial Madrid es mourà al proper mercat hivernal.