Indirecta al Reial Madrid: Les imatges de Sergio Ramos que revolucionen les xarxes

El d'ahir va ser un dissabte negre per al Reial Madrid. L'equip va mostrar, a la fi, una bona imatge i va poder reposar-se de la seva mala dinàmica de dues derrotes consecutives, amb una còmoda victòria enfront d'un gran rival com Osasuna (4-0). No obstant això, les dolentes noves van arribar en un altre aspecte, les lesions.

Fins a tres futbolistes del Reial Madrid van haver de ser substituïts abans del descans per lesions, dues d'ells, Lucas Vázquez i Rodrygo, musculars. Però el gran desencís va arribar en conèixer-se que això de Eder Militao és realment tan greu com s'esperava: trencament complet del ligamente del seu genoll dret amb afectació en tots dos meniscos. Tota la temporada 'out'.

D'aquesta manera, en l'actualitat hi ha quatre defensors del Reial Madrid que habiten en la infermeria. David Alaba hauria de retornar en un parell de mesos després de recuperar-se de la mateixa lesió que han patit Dani Carvajal i Eder Militao, als quals ja no tornarem a veure fins al pròxim curs. I això de Lucas Vázquez no es preveu que s'allargui més d'un mes.

Amb tot, la situació en la parcel·la defensiva del Reial Madrid ara mateix és caòtica, perquè dels titulars habituals només queden sans Antonio Rüdiger i els dos laterals esquerrans, Mendy i Fran García. Per tant, a l'entorn del Reial Madrid comença a sospitar-se que Florentino Pérez podria fer algun moviment en el mercat per a reforçar la defensa. I un dels noms que més està sonant és precisament Sergio Ramos.

Sergio Ramos es deixa voler

En aquest ordre d'idees, es va produir una petita coincidència, potser forçada, en xarxes socials. I és que minuts després que Eder Militao caigués lesionat, Sergio Ramos va publicar un vídeo a les seves stories d'Instagram mostrant que segueix en un estat de forma increïble. El sevillà s'exercita sense roba en un espai muntanyós en unes preses gravades per un dron i per altres diverses càmeres.

Molts han entès aquesta publicació de Sergio Ramos com una manera de dirigir-se al Reial Madrid i dir-li: "Si em voleu, sóc aquí, i segueixo estant en forma" Això, però, a part de l'afició merengue no s'ha acabat de agradar-li, ja que consideren que és totalment inoportú, ja que un company de professió i d'excompany d'equip havia patit una de les lesions més greus que poden patir-se sobre un camp de futbol.

Sigui com sigui, els mitjans esportius propers a l'actualitat del Reial Madrid asseguren que l'equip blanc es llançarà a fitxar un lateral dret i un central els propers dies. I, per descomptat, Sergio Ramos és una opció que es tindrà molt a compte. Des del juliol no té equip, però ja ha demostrat que continua sent el mateix animal esportiu que antany.