Thierry Henry trenca el silenci i genera debat al Barça sobre Xavi i Hansi Flick

per Iker Silvosa

Thierry Henry, exjugador del Barça i llegenda del futbol, ha ofert una perspectiva diferent sobre la feina de Hansi Flick i l'impacte de Xavi Hernández a l'equip blaugrana. En un context en què molts aficionats i analistes atribueixen l'èxit actual de l'equip català al tècnic alemany, el francès ha volgut matisar aquesta percepció, reivindicant el paper de Xavi en la construcció de la base que ha permès al Barça renéixer aquesta temporada. El francès considera que, si bé Flick ha portat una nova energia al vestidor, no es pot obviar la feina de Xavi, que va deixar l'equip amb un projecte en marxa i una base sòlida de jugadors joves.

El pas de Xavi com a tècnic del Barça no va acabar de la millor manera. L'exmedicampista va deixar la banqueta del Camp Nou envoltat d'un clima de dubtes i qüestionaments, amb alguns sectors criticant el seu estil de joc i la manca de resultats contundents en competicions europees. Tot i això, durant el seu temps al club, Xavi va treballar en la reestructuració de l'equip, apostant per talents joves i tractant de tornar l'equip a la seva essència de joc de possessió. Tot i que la seva sortida va deixar incògnites, Thierry Henry assegura que el llegat de Xavi és evident i que la seva influència segueix present a l'equip actual.

Henry va ser clar en la defensa del treball de Xavi. En les seves declaracions, el francès va assenyalar que “no es pot treure mèrit al projecte que va iniciar Xavi”. Segons explica, va ser el tècnic català qui va fer els primers passos en la renovació de l'equip, donant oportunitats a joves promeses com Pau Cubarsí i Lamine Yamal. En paraules seves, "Xavi va iniciar molts dels jugadors que hi són. Ell se'n va anar, Hansi Flick va arribar". Aquesta afirmació ha generat un debat intens a l'entorn blaugrana sobre la rellevància de cada tècnic en l'èxit actual del Barça.

Candidats absoluts a la Champions

El francès també va comentar sobre l'actual mentalitat de l'equip, cosa que atribueix en gran part als dos anys de treball sota Xavi. Henry opina que la base de confiança i el caràcter competitiu que mostra l'equip avui dia es van desenvolupar durant les temporades prèvies, quan els jugadors van haver de superar situacions complicades i aprendre dels fracassos. “Penso que ara aquest equip, pels dos anys que porten jugant junts i després de superar la temporada complicada que van passar, ha de ser considerat un dels favorits per guanyar la Champions”, va assegurar Henry, deixant clar que la solidesa mental dels jugadors és, en gran mesura, el resultat de l'experiència acumulada durant el cicle de Xavi.

Amb Flick al comandament, el Barça ha experimentat una millora evident quant a resultats i rendiment al camp. Tot i això, Henry subratlla que això no hauria estat possible sense la feina prèvia de Xavi, que ha sembrat les llavors que ara floreixen sota la direcció del tècnic alemany. Flick ha sabut aprofitar el talent i l'estructura deixada pel seu predecessor, potenciant els jugadors i portant-los a un nivell superior, però, segons Henry, seria injust atribuir-li tot el mèrit de l'èxit actual.