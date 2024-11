Males notícies per a Marcelino i el Vila-real, Fermín López s'ho comunica a Flick

La temporada passada va ser la gran irrupció de Fermín López al Barça. En el seu primer any a l'elit, el jove centrecampista va sorprendre tothom per la seva qualitat, determinació i capacitat per marcar gols en moments importants, arribant a ser el segon màxim golejador de l'equip, només darrere de Robert Lewandowski. El seu rendiment va destacar en un equip en transició, i la seva explosió va ser un dels punts més positius per al conjunt culer. Tot i això, l'arribada de Hansi Flick com a tècnic i la incorporació de jugadors com Dani Olmo han reduït considerablement el seu protagonisme en la temporada actual, la 2024/25.

Amb menys minuts al camp i un rol més secundari sota la direcció de Flick, molts clubs han vist una oportunitat per aconseguir els serveis de Fermín López. Entre els més interessats hi ha el Vila-real de Marcelino García Toral, que ha intentat convèncer el jove jugador i el Barça que una cessió a l'equip castellonenc podria ser una opció excel·lent per al seu desenvolupament. Marcelino li ha ofert la possibilitat de jugar un paper central a l'equip, prometent-li un rol protagonista en un projecte ambiciós que lluita per classificar la Champions League la temporada que ve.

Les negociacions entre el Barça i el Vila-real han tingut un component addicional: l'interès del Barça a Álex Baena, el talentós centrecampista del Vila-real, que ha despertat l'interès de la directiva culer com a reforç al mig camp. La idea del Vila-real era incloure la cessió de Fermín López com a part de l'acord per reduir el cost de l'operació de Baena, que compta amb una clàusula de rescissió de 60 milions d'euros. Tot i això, aquesta proposta ha topat amb una clara negativa per part del mateix Fermín.

| FC Barcelona, Marc Graupera - FC Barcelona

Fermín López rebutja el Vila-real i ho comunica a Flick

Tot i les propostes i promeses d'un protagonisme més gran al Vila-real, Fermín López ha deixat clar que no es planteja abandonar el Barça, almenys no en qualitat de cedit. Segons fonts properes al club, el jugador va parlar directament amb Hansi Flick per comunicar-li la seva decisió i expressar-li el desig de continuar competint per un lloc a l'equip. Fermín considera que, encara que aquesta temporada no estigui sent titular indiscutible, té el talent i la capacitat per consolidar-se al Barça a llarg termini.

La determinació de Fermín López per triomfar al Barça és ferma. El jugador no només està compromès amb el club, sinó que a més creu que, en cas que el seu futur a l'equip blaugrana arribi a complicar-se, la seva sortida hauria de ser en forma de traspàs definitiu a un equip de més nivell que el Vila-real. Fermín es mostra segur que pot ser una peça important a la plantilla del Barça i, en lloc de buscar protagonisme immediat en un altre club, prefereix treballar i aprendre en un entorn competitiu i d'alt nivell com el de l'entitat culer.