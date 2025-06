Míchel, preocupat: la Reial Societat vol endur-se un futbolista del Girona

per Joan Grimal

La planificació esportiva de la Real Sociedad per a la pròxima temporada segueix el seu curs, i des de les oficines de Zubieta ja es barallen noms que podrien reforçar l'equip txuri-urdin si es produeixen sortides de pes aquest estiu. Un dels noms que ha aparegut recentment en escena és el d'un futbolista que coneix perfectament LaLiga i que podria aportar qualitat immediata.

Segons ha pogut saber Deportes COPE Gipuzkoa, la direcció esportiva de la Real Sociedad ha preguntat al Girona per les condicions de sortida d'un mitjapunta amb perfil creatiu, ideal per ocupar aquest espai a la mitjapunta que des de la marxa de David Silva ha quedat orfe.

Es tracta d'un jugador amb contracte fins al 2028, que destaca per la seva capacitat associativa i visió de joc, i que ha tingut un paper rellevant en el gran rendiment del Girona en les últimes temporades.

L'ombra de David Silva i el ‘Nou Llibre’ de la Real

Des que el llegendari Silva va penjar les botes, la Real ha tingut dificultats per trobar un futbolista que compleixi aquest rol d'organitzador avançat, capaç de filtrar l'última passada, trencar línies amb la seva visió i aportar claredat als metres finals.

El migcampista que està en el punt de mira no només té experiència contrastada a Primera Divisió, sinó que a més ha rendit a un gran nivell en equips amb un estil de joc basat en la possessió, quelcom que encaixa perfectament amb el model que Imanol Alguacil ha implantat a la Real Sociedad.

Tres clubs implicats en l'operació

El moviment, però, no serà senzill. Aquest futbolista, tot i que pertany actualment al Girona, manté vincles contractuals amb el Villarreal, club que conserva un 30% dels seus drets econòmics i una opció preferent de recompra vàlida fins al 30 de juny.

Si el club castellonenc no exerceix aquesta opció —per un valor de sis milions d'euros—, encara podria beneficiar-se econòmicament d'una futura venda.

Això converteix qualsevol intent de fitxatge en una operació a tres bandes, en què serà necessari un delicat equilibri jurídic i financer per satisfer totes les parts implicades. El valor de mercat actual del jugador ronda els sis milions, una xifra assumible per a la Real si finalment es produeix alguna venda rellevant aquest estiu.

Un talent amb projecció internacional

Aquest migcampista no només destaca a l'àmbit nacional. Ha estat internacional en totes les categories inferiors de la selecció espanyola, des de la sub-16 fins a la sub-19, i va formar part del combinat que va disputar l'Europeu sub-17 el 2016.

Més tard, el 2018, va marcar un gol decisiu amb la sub-19 a la Copa de l'Atlàntic, torneig que Espanya acabaria conquerint sota el comandament de Luis de la Fuente, actual seleccionador absolut. Aquestes credencials no passen desapercebudes i fan d'ell una opció molt atractiva per a qualsevol equip que busqui un migcampista ofensiu.

Un nom que guanya pes: Iván Martín

El perfil que més s'ajusta al que busca la Real Sociedad per reforçar la seva medul·lar creativa és el de l'actual jugador del Girona. Perquè el nom que ha emergit amb més força en les últimes hores com a alternativa real si hi ha sortides és el d'Iván Martín. Un futbolista de garanties, amb passat al Villarreal i present al Girona