2,5 milions pel relleu de Javi Guerra: Corberán aprova el seu retorn al València

La direcció esportiva del Valencia CF s'està preparant per a un dels estius més agitats dels últims anys. Amb el futur de diversos jugadors a la corda fluixa, el club ha pres la davantera perquè no l'agafin a contrapeu en el mercat de fitxatges. Una de les possibles sortides més sonades és la de Javi Guerra, que ha captat l'interès de diversos equips gràcies al seu gran rendiment.

El club de Mestalla, que va aconseguir salvar la categoria amb bona nota sota la direcció de Carlos Corberán, no vol que la pròxima campanya estigui marcada per la incertesa o la manca de previsió. El tècnic, que va arribar com a revulsiu i va acabar captivant l’afició amb el seu caràcter i claredat tàctica, ha estat consultat per aquest nou fitxatge.

La seva aprovació ha estat clau per tancar un perfil molt concret: un migcampista amb experiència, criteri amb la pilota, i que sàpiga què és defensar els colors blanc-i-negres.

Carlos Corberán busca solidesa i experiència a la medul·lar

Corberán, després d’un curs de reconstrucció en què el València ha passat per moments delicats però també per fases de joc il·lusionants, vol construir sobre una base més sòlida. La medul·lar ha estat una de les zones més castigades per la manca de continuïtat, els canvis constants i la joventut d’algunes peces clau.

| Canva

I aquí és on entra el nom de l’escollit: un jugador que coneix perfectament el futbol espanyol, amb passat a la pedrera valencianista, i que fa anys que rendeix a bon nivell en una de les lligues més competitives d’Europa.

Una operació assequible i estratègica

Després de cinc temporades destacant al Nantes de la Ligue 1, on s’ha consolidat com una peça clau de l’equip francès, el migcampista està molt a prop de tornar al club on es va formar. La seva maduresa futbolística, sumada a un caràcter sobri i compromès, el converteixen en una opció perfecta per liderar el centre del camp del nou València de Corberán.

| XCatalunya, Fichajes.com

Segons ha revelat el diari Marca, el jugador manté un pacte verbal amb el Nantes per facilitar la seva sortida aquest estiu, ja que entra en l’últim any de contracte. El preu rondaria els 2,5 milions d’euros, una xifra que s’ajusta perfectament a la situació econòmica actual del València i que el converteix en una de les operacions més intel·ligents del mercat.

La incògnita a la medul·lar del Valencia

La situació del centre del camp del Valencia és una de les grans incògnites del proper estiu. Les possibles sortides de futbolistes com Javi Guerra o Enzo Barrenechea, que està cedit i pertany a la Juventus, obliguen el club a moure's amb agilitat perquè la plantilla no quedi descompensada.

Al club són conscients que s'acosta un mercat mogut, però ja tenen clara una cosa: si Guerra fa les maletes, l'elegit per suplir-lo és un jugador que ja ha passat per la casa i que encaixaria a la perfecció. Un futbolista que és del gust de l'entrenador i que reforçaria la medul·lar amb experiència i compromís.

El seu nom: Pedro Chirivella. Format a Paterna, forjat al Liverpool i consolidat a la Ligue 1, Chirivella està preparat per tornar a casa. El seu fitxatge no només cobrirà el buit que pugui deixar Javi Guerra, sinó que també representa una aposta de continuïtat, identitat i compromís amb el projecte que encapçala Corberán.