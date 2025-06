Fabrizio Romano ho confirma: Nico Williams al Barça, detalls de l’acord

L'any passat va ser un rumor. Aquest any serà una realitat. Per molt que li pesi a Javier Tebas, que segueix dient que el Barça no està en disposició d'inscriure més jugadors, Nico Williams serà jugador del FC Barcelona. L'expert en mercat de fitxatges, Fabrizio Romano, ho ha confirmat a les xarxes socials i fonts d'ambdós clubs no han desmentit la notícia.

Joan Laporta pagarà la clàusula de rescissió d'uns 60 milions d'euros, i per tant, no negociarà amb l'Athletic Club. Així mateix, Williams fitxarà fins al 2031 i tindrà un salari de 7-8 milions d'euros per temporada. L'acord és total.

Algunes fonts asseguren que des de San Mamés li haurien ofert una quantitat similar, però el jugador ha prioritzat jugar al costat del seu amic Lamine Yamal i poder aixecar títols. És un davanter perfecte per completar una línia d'atac perfecta formada pel mateix Lamine, Raphinha, Robert Lewandowski o Ferran Torres.

Les xarxes socials no es posen d'acord

Mentre part del barcelonisme celebra la decisió de fitxar Nico Williams, una altra part de seguidors del club ho rebutgen, argumentant que només poden jugar onze. És difícil que Nico arribi per ser suplent i serà difícil asseure futbolistes com Robert Lewandowski o Raphinha. A més, si Dani Olmo i Fermín López ja tenien un paper secundari, seran més secundaris, encara?

'Soc l'únic que veu problemes? Algú sobra, Nico no vindrà per ser suplent, a Raphinha no el pots asseure i l'única idea és posar-lo per dins, però llavors Olmo per a què ha vingut? Fermín que serà el suplent del suplent? A mi això em fa l'efecte que acabarà una mica malament', apunta en aquest sentit un usuari que contesta a Fabrizio Romano.

Nico Williams, un gran jugador

Nico Williams, el nom complet del qual és Nicholas Williams Arthuer, va néixer el 12 de juliol de 2002 a Pamplona. Des de petit, va demostrar un talent especial per al futbol i ben aviat va començar a destacar en equips de la seva ciutat natal.

Va passar per les categories inferiors del CA Osasuna, però la seva vida va canviar el 2013 quan la pedrera de l'Athletic Club de Bilbao va posar els ulls en ell. Així va començar una progressió meteòrica dins de Lezama, el centre de formació de joves talents de l'Athletic.

La seva primera experiència en equips semiprofessionals va ser al filial Basconia, amb el qual va jugar alguns partits a la temporada 2019-2020. Ràpidament va anar escalant i la campanya següent ja era un dels jugadors més prometedors del Bilbao Athletic, l'equip de Segona B. Allà, en només una temporada, va marcar 9 gols en 24 partits, quelcom molt poc habitual per a un extrem tan jove.

El salt al primer equip va arribar a l'abril de 2021, debutant oficialment a Primera Divisió en un partit davant el Real Valladolid. Des d'aquell moment, Nico va anar sumant minuts i guanyant confiança, primer de la mà de Marcelino i després amb Ernesto Valverde. A la temporada 2021-22 va començar a tenir més protagonisme, anotant els seus primers gols tant a la Copa del Rei com a la Supercopa d'Espanya. Aviat va signar el seu primer contracte professional, assegurant la seva vinculació a l'Athletic per diverses temporades.

Durant la 2022-23, Nico Williams es va consolidar definitivament com a titular, fent-se un lloc a la banda esquerra i convertint-se en un dels jugadors més desequilibrants de l'equip. La seva habilitat per al desbordament, la velocitat i els regateigs el van convertir en un habitual a les jugades d'atac.

Aquella mateixa temporada també va viure moments difícils, com la pressió mediàtica i crítiques a les xarxes socials, que el van portar fins i tot a fer una pausa en la seva activitat en línia. Tanmateix, Nico va demostrar maduresa i va continuar creixent al terreny de joc.

Un dels moments més importants de la seva carrera va arribar l'abril de 2024, quan va ser clau a la final de la Copa del Rei assistint en el gol decisiu. L'Athletic Club va aconseguir així el seu primer títol important en 40 anys i Nico va ser escollit millor jugador del partit.

Per aleshores, ja havia renovat contracte fins al 2027, blindant el seu futur al club. A la temporada 2024-25, va acumular prop de 30 partits a Lliga, sumant 5 gols, i també va brillar en competicions europees amb 5 gols en 13 partits de Conference i Europa League. El seu balanç global amb l'Athletic, fins a mitjans de 2025, és de 167 partits oficials i 31 gols sumant totes les competicions.

Pel que fa a la seva carrera internacional, Nico Williams va debutar amb la selecció espanyola absoluta el setembre de 2022 en un partit davant Suïssa. Prèviament, havia passat per les categories sub-18 i sub-21. Va ser convocat per al Mundial de Qatar 2022, on va disputar quatre partits, i la seva consagració definitiva va arribar a l'Eurocopa 2024.

En aquell torneig va ser escollit MVP en el partit contra Itàlia, va marcar a l'eliminatòria davant Geòrgia i va obrir el marcador a la final contra Anglaterra, sent escollit també millor jugador del partit i ajudant Espanya a proclamar-se campiona d'Europa. Fins al juny de 2025, ha jugat 28 partits i ha marcat 6 gols amb la selecció absoluta.