Fitxatge ‘top’ per a la davantera de l’Alabès: Gairebé tancat

La pretemporada sempre marca l'inici de noves il·lusions i grans expectatives per a qualsevol club que vulgui créixer a LaLiga. A Vitòria, el Deportivo Alavés es prepara per a un curs ple de reptes, conscient que la clau és encertar amb els reforços. L'objectiu és clar: consolidar el projecte a la màxima categoria i fer un salt de qualitat que il·lusiona els aficionats de Mendizorroza.

El mercat de fitxatges és sempre impredictible, però la feina silenciosa de l'Alavés està donant els seus fruits. Segons va informar @lorenzoolleporee, la direcció esportiva està a punt de tancar la incorporació d'un davanter internacional amb un perfil físic imponent. El club feia anys que seguia l'atacant, i l'oportunitat de signar per dues temporades ha estat clau perquè el futbolista aposti pel futbol espanyol després de diverses setmanes de negociacions.

El jugador, que ve d'experimentar una temporada marcada per les lesions al Dinamo de Zagreb, tenia altres propostes damunt la taula. De fet, va arribar a viatjar a Istanbul per negociar amb el Kocaelispor, però finalment les condicions no es van ajustar al que s'havia pactat i va decidir tornar a Croàcia. Va ser llavors quan l'Alavés va intensificar les converses i va aconseguir convèncer Bruno Petkovic, conegut per la seva potència i la seva capacitat per fixar centrals, perquè recali a Mendizorroza.

| Canva

L'impacte del fitxatge a la plantilla i la competència en atac

L'arribada d'aquest atacant reforça una posició estratègica per a l'Alavés. Actualment, la plantilla compta amb davanters com Toni Martínez, Panichelli i Asier Villalibre, cosa que garanteix una competència interna molt alta. Tanmateix, no es descarta la sortida d'algun d'aquests puntes durant l'estiu, sobretot per l'interès que han despertat a l'estranger. Panichelli, per exemple, ha cridat l'atenció de l'Estrasburg, que va arribar a posar damunt la taula una oferta propera als 15 milions d'euros.

El director esportiu, en declaracions recents, va deixar clar que el club està “en màxima alerta” davant possibles ofertes per diversos jugadors clau. Tot i així, la confiança en el grup actual és total i l'objectiu és continuar reforçant sense perdre estabilitat. De fet, l'arribada de Pablo Ibáñez des d'Osasuna i Jonny Otto per a la defensa ja ha donat profunditat a la plantilla, mostrant una clara intenció de millorar cada línia de l'equip.

La presència de quatre davanters a la plantilla permetrà a Coudet gestionar diferents sistemes tàctics, des del 4-4-2 habitual a esquemes més ofensius segons el rival. El tècnic sap que la competència per un lloc serà màxima i que, si les lesions respecten el planter, el potencial de la davantera podria marcar la diferència en partits ajustats.