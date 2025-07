Cop d’efecte al Real Betis: Els 3 jugadors que ha demanat Manuel Pellegrini

per Iker Silvosa

L'estiu sempre arriba carregat d'il·lusió i expectació per als aficionats del futbol, i a Sevilla, el Real Betis torna a ser protagonista. Amb l'obertura del mercat de fitxatges, la direcció esportiva s'ha mogut ràpid per intentar fer un salt de qualitat a l'equip. L'objectiu és clar: armar una plantilla capaç de competir a LaLiga i a Europa, responent a l'ambició de Manuel Pellegrini i a les altes expectatives generades en l'afició verd-i-blanca.

La fulla de ruta del Real Betis en aquest mercat de fitxatges ha estat marcada des del principi per tres posicions considerades prioritàries pel cos tècnic, segons apuntava Fichajes.net. La primera gran necessitat se situava sota pals. Després d'una temporada amb alts i baixos a la porteria, l'arribada d'Álvaro Valles va ser un dels moviments inicials i més celebrats. Tanmateix, no es descarta que el club continuï rastrejant el mercat davant qualsevol oportunitat interessant, mostrant així una gestió previsora per part de la direcció esportiva.

La segona demarcació clau per a Pellegrini és el lateral esquerre. Ni Romain Perraud ni Ricardo Rodríguez han convençut plenament i des de fa setmanes es treballa en l'arribada d'un reforç que elevi el nivell en aquesta banda. El retorn de Júnior Firpo és l'opció preferida i més propera a concretar-se. Diversos mitjans ja donen per molt avançades les negociacions i tot apunta que la seva tornada podria ser oficial en qüestió de dies. De fet, es parla que ja hauria acordat les condicions amb el Betis i la idea és que s'incorpori des de l'inici de la pretemporada, fixada per al 8 de juliol.

El tercer punt fort de l'agenda verd-i-blanca és la davantera. Si bé en un primer moment va sonar amb força el nom de Pau Víctor, l'interès sembla haver-se refredat. Ara, sorgeixen altres alternatives com Mateo Joseph, demostrant que el club està decidit a fitxar un davanter capaç de marcar diferències i sumar gols a un projecte cada cop més ambiciós.

Fitxatges ja oficials i possibles moviments a la plantilla

De moment, el Betis ja ha confirmat les incorporacions de Rodrigo Riquelme, Álvaro Valles i Natan, mostrant una vegada més la seva capacitat per moure's amb rapidesa i tancar operacions importants abans que molts dels seus rivals directes. El següent pas, un cop s'oficialitzi l'arribada de Júnior Firpo, podria ser la venda de Johnny Cardoso a l'Atlético de Madrid. O viceversa.

Aquesta operació obriria marge salarial i permetria abordar noves incorporacions per al centre del camp. Noms com el de Rolando Mandragora, per qui ja s'ha presentat una oferta a la Fiorentina, i Enzo Barrenechea apareixen a l'agenda de Manu Fajardo, segons apunten diferents mitjans esportius.

A més, la sortida de William Carvalho continua sobre la taula. Tot i que de moment està previst que iniciï la temporada, al club s'espera que finalment posi fi a la seva etapa al Villamarín si arriba una proposta interessant. L'estiu també pot deparar sorpreses en altres posicions, on es valora l'arribada de futbolistes com Pau López per a la porteria o Emerson per al lateral dret, sempre depenent de possibles sortides que aplanin el camí.