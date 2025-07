El Lobo Carrasco carrega contra el Barça després del seu 'fracàs' amb Nico Williams: 'No es pot...'

L'estiu futbolístic ha deixat el Barça al centre de l'huracà després de la sorprenent renovació de Nico Williams amb l'Athletic Club. El que durant setmanes es perfilava com el fitxatge estrella del projecte de Hansi Flick va acabar, de manera abrupta, en decepció. I la polèmica no ha trigat a arribar als platós, on veus autoritzades com la d'El Lobo Carrasco no han dubtat a assenyalar el club blaugrana per la seva gestió en aquest assumpte.

Carrasco, contundent: "No estava fet, hi ha hagut massa precipitació"

A l'última edició d'El Chiringuito, Lobo Carrasco va ser clar i directe. Per a ell, l'error principal del Barça va ser donar per tancat un fitxatge que mai va estar garantit. "No estava fet. No estava fet. I per a mi hi ha hagut massa precipitació", va afirmar només començar la seva intervenció. L'exjugador i analista va recalcar que, tot i la il·lusió generada, el club es va avançar als esdeveniments i es va deixar arrossegar per l'emoció abans de tenir-ho signat.

En l'àmbit esportiu, Carrasco no va amagar la seva admiració pel talent de Nico Williams i el seu encaix perfecte en els plans del nou tècnic. "Nico era un anell que entrava al dit perfecte de Hansi Flick. És el que volia Flick, de fet, pel preu, per moltes coses, però sobretot perquè és un extrem pur". Tot i així, va insistir que la predisposició del jugador era bona, però l'operació mai va arribar a concretar-se del tot: "Es van ultimar molts detalls... L'únic és que no estava fet".

Crítica al Barça per vendre la pell de l'os abans de caçar-lo

Un dels punts més durs de l'anàlisi de Carrasco va arribar quan va acusar el club blaugrana de "vendre alguna cosa abans d'agafar-la". En la seva opinió, part del problema va venir per l'excés de confiança de la directiva i l'entorn mediàtic, que van arribar a presentar el fitxatge com a imminent abans que s'assolís un acord final. "És una negociació fallida per això", va sentenciar, subratllant que "no es pot dir que està fet" quan la realitat dista molt de ser definitiva.

Per a Carrasco, la gestió adequada hauria passat per mantenir la discreció i el respecte per les parts implicades, especialment per l'Athletic Club. A més, vetlla per treure la bandera blanca amb l'Athletic Club en un moment en què les relacions institucionals entre ambdós clubs estan més tenses que mai.

"Amb l'Athletic Club el primer que faria seria tenir un entente, acostar posicions, seure en una taula president a president, gent que representi aquests dos grans, enormes clubs... per limar asprors, per crear un projecte de futur no comú, però sí de respecte", va proposar.

El Lobo Carrasco també va voler compartir la seva visió des de l'experiència als despatxos, conscient de com d'imprevisible pot ser el mercat de fitxatges. "Sé com han anat les negociacions d'un altre tipus, però també sé com es poden caure, com poden canviar de rumb", va relatar, fent èmfasi en la importància de no donar mai res per fet en aquest tipus d'operacions. "El que no es pot fer és dir 'ja està fet'. Això no es pot dir"