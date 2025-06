El fitxatge sorpresa que prepara el Girona: Míchel no en vol cap altre

El Girona FC vol tornar a somiar. Després d'una temporada marcada per la irregularitat, el club català s'ha proposat tornar la il·lusió a Montilivi amb un fitxatge que podria marcar un abans i un després. Míchel ja té en ment un nom que podria sacsejar el mercat d'estiu.

Un projecte amb ambició renovada

El curs actual ha deixat sensacions agredolces entre els aficionats gironins. La manca de contundència a les àrees, especialment en atac, ha passat factura. Els nous davanters no han rendit al nivell esperat i això s'ha traduït en una alarmant sequera que ha penalitzat el Girona en els moments clau del campionat.

Míchel ha estat clar en les seves declaracions: l'equip necessita un golejador amb experiència, eficàcia i coneixement del sistema. Algú que no necessiti adaptació, que arribi i rendeixi. La direcció esportiva ha pres nota i ha començat a moure peces per aconseguir un fitxatge que entusiasmi tant al cos tècnic com a l'afició.

Un objectiu clar: reforçar l'atac

A l'entorn del club es respira una sensació d'urgència. Els errors del passat mercat no es volen repetir. En aquesta recerca de garanties ha sorgit un nom que desperta consens: un futbolista que ja va saber brillar a Montilivi i que podria estar disposat a tornar.

| XCatalunya, Girona FC

El jugador en qüestió no ha acabat de quallar en el seu nou destí. Tot i les seves estadístiques decents, la seva adaptació al nou entorn no ha estat la millor. La relació amb el seu club actual és cordial, però no exempta de dubtes. La seva sortida no es descarta, especialment si es presenta una opció atractiva tant esportivament com econòmicament.

Un fitxatge complex, però no impossible

L'obstacle principal és, com gairebé sempre, l'econòmic. El club interessat a portar de tornada aquest davanter no pot competir en termes de salari o traspàs amb altres entitats més poderoses. Tanmateix, confien en el factor emocional i en l'experiència passada del futbolista a Girona com a claus per seduir-lo.

| XCatalunya, Girona FC

El club de procedència està obert a negociar. Necessita alliberar massa salarial i fer lloc a la plantilla. Saben que el jugador no està completament satisfet i que una sortida podria ser beneficiosa per a totes les parts. No serà una operació senzilla, però tampoc és una quimera.

Montilivi, a punt per rebre'l

Els aficionats del Girona no han oblidat el que aquest jugador va significar per a ells. Va ser el màxim golejador de LaLiga fa tot just una temporada, un ídol a Montilivi, un referent al camp i fora d'ell. La seva marxa va deixar un buit difícil d'omplir, però el seu retorn es veuria com una oportunitat per retrobar-se amb la seva millor versió.

Al vestidor també seria rebut amb els braços oberts. Míchel confia plenament en la seva capacitat i lideratge. L'entrenador creu que la seva tornada podria ser l'impuls que l'equip necessita per tornar a competir al més alt nivell.

La gran sorpresa de l'estiu

Tot i que el club no ha confirmat oficialment cap moviment, les converses informals ja han començat. Tot depèn ara de la voluntat del jugador i de la flexibilitat del club venedor. Si s'alineen els astres, Girona podria tornar a comptar amb el seu antic heroi.

I aquest heroi no és altre que Artem Dovbyk, el davanter ucraïnès que va fer història al club i que ara podria tornar per liderar un nou projecte il·lusionant a Montilivi.