Míchel podria perdre una de les seves estrelles: ofereixen 25 milions d'euros al Girona

La tranquil·litat a Montilivi té els dies comptats. Un dels pilars del Girona FC està en el punt de mira de diversos gegants europeus i podria protagonitzar un dels moviments més importants del proper mercat d'estiu. Amb la temporada encara fresca, ja hi ha ofertes formals que han posat a prova la resistència del club català.

En les últimes hores, un històric del futbol anglès ha fet el primer pas seriós. Ha posat sobre la taula una oferta concreta que no ha passat desapercebuda: 25 milions d'euros per contractar els serveis d'un dels millors migcampistes de LaLiga en aquesta campanya. El Girona ho valora, i molt, però els diners comencen a pesar.

Un fitxatge estratègic per a la Premier League

El Newcastle United ha estat el primer a moure's amb decisió. Amb el seu projecte ambiciós i europeu, busca reforçar la seva medul·lar amb un perfil que combini potència, experiència i fiabilitat. El jugador encaixa com anell al dit en l'esquema d'Eddie Howe, que vol ampliar el seu ventall d'opcions sense desestabilitzar el bloc competitiu actual.

Els anglesos saben que no estan sols a la subhasta. Des del Metropolitano, l'Atlético de Madrid també segueix de prop el migcampista, pensant en ell com una solució per refrescar el seu mig del camp. L'estil del jugador, el seu coneixement del futbol espanyol i el seu físic imponent convencen Simeone.

Un altre pretendent apareix des d'Anglaterra: el Nottingham Forest. Tot i que no té el mateix nom que els seus competidors, vol consolidar-se com a equip europeu i veu en aquest fitxatge una oportunitat d'or. El club està disposat a competir econòmicament, tot i que el seu projecte esportiu té menys atractiu que el del Newcastle.

Girona, davant d'una decisió clau

El Girona, que ha aconseguit una classificació històrica per a competicions europees, no vol desmuntar la seva plantilla. Però és conscient que algunes peces són molt cotitzades i que, davant de certes ofertes, resulta complicat retenir talent. El jugador en qüestió té contracte fins al 2027, però això no ha aturat les negociacions.

L'entorn del migcampista també veu amb bons ulls un possible salt a la Premier. Després de diverses temporades a Espanya, primer a l'Huesca, després a l'Espanyol i finalment a Girona, el futbolista se sent preparat per fer el següent pas. Sap que està en el moment just: experiència, maduresa i rendiment en el seu punt més alt.

Per ara, el Girona resisteix. No ha donat resposta definitiva a l'oferta anglesa, tot i que internament ja es barallen possibles substituts. La clau serà si els clubs interessats milloren la proposta inicial o si el mateix jugador manifesta el seu desig de marxar. En qualsevol cas, l'operació sembla encaminada.

El nom del protagonista

Molts apuntaven que el Girona aconseguiria retenir les seves figures almenys un any més, però l'interès de clubs potents com el Newcastle ha canviat el tauler. El jugador que ha despertat aquesta batalla entre la Premier League i LaLiga no és altre que Yangel Herrera, el migcampista veneçolà que ha estat el motor de l'equip català.

Amb només 27 anys, Yangel ha assolit la seva maduresa futbolística i és vist com un reforç de primer nivell per a qualsevol equip que busqui múscul, intel·ligència tàctica i arribada. Si res no es torça, el seu futur estarà lluny de Montilivi.