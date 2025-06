El Sevilla demana la cessió d’un futbolista del Barça

per Joan Grimal

El Sevilla FC ha començat a moure fitxa de cara al pròxim mercat d'estiu, en un context marcat per la incertesa. El club andalús té molt clar que necessita reforçar la seva plantilla amb urgència i sense fer grans desemborsaments econòmics. Davant d'aquesta necessitat, l'entitat andalusa ha posat els ulls en un jove talent del FC Barcelona que no entra en els plans immediats de Hansi Flick.

Objectiu: oportunitats de baix cost

La situació econòmica del Sevilla no permet aventures milionàries. De fet, el club ha estat molt clar a l'hora d'assenyalar que prioritzarà cessions, jugadors lliures o traspassos amb condicions favorables. I en aquest sentit, ha sorgit una possibilitat interessant: un dels descartats del Barça per a aquest estiu ha estat ofert al mercat, i des de Nervión ja han contactat amb la direcció esportiva blaugrana per explorar les condicions.

El perfil encaixa perfectament en el que busca el Sevilla: jove, amb projecció, experiència a l'elit tot i la seva curta edat i sense un cost de traspàs inassumible. A més, el jugador ja ha estat seguit pel club en temporades anteriors, i ara podria ser el moment perfecte per llançar-se a per ell.

| XCatalunya, Sevilla FC

Competència a LaLiga

Tot i que el Sevilla ha estat el primer a moure fitxa, no està sol en aquesta operació. Altres clubs de LaLiga també han mostrat interès pel jugador. Equips com el Betis, el Girona, el Celta, el Villarreal o fins i tot el València han preguntat per la seva situació.

El jugador, per la seva banda, està obert a escoltar propostes. Sap que necessita continuïtat per seguir creixent, i valora positivament la possibilitat de seguir a Espanya. L'opció del Sevilla el sedueix especialment pel projecte esportiu i la possibilitat de tenir minuts en un club històric amb aspiracions europees, encara que aquest any hagi estat especialment difícil.

| XCatalunya

Un jove amb potencial, però sense lloc al Barça

La trajectòria del futbolista al primer equip del FC Barcelona ha estat irregular. Tot i haver debutat amb bones sensacions i d'haver acumulat experiència en diferents competicions, no ha pogut consolidar-se com un fix a les alineacions. En tota la temporada ha jugat 29 partits, però amb només 379 minuts sobre la gespa.

Ha marcat dos gols i repartit una assistència, un balanç discret que no ha convençut del tot el cos tècnic. Tot i així, la seva qualitat és indiscutible. És un davanter tècnic, mòbil, amb bona visió de joc i capacitat per associar-se. La seva polivalència li permet jugar tant com a referència en atac com en posicions més endarrerides. I als seus 22 anys, continua tenint marge de millora.

El nom que segueix el Sevilla

Amb el mercat a punt d'obrir-se i els clubs buscant tancar operacions abans que es disparin els preus, el Sevilla vol avançar-se als seus competidors. Ja ha iniciat els primers contactes i espera poder concretar l'operació en les pròximes setmanes.

I el jugador que podria vestir de blanc-i-vermell la pròxima temporada no és altre que Pau Víctor, un dels talents emergents de la pedrera del Barça, que ara busca una nova oportunitat per demostrar la seva vàlua a l'elit.