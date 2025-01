El fitxatge impossible que demana l'Atlético de Madrid al Barça

L'Atlètic de Madrid torna a mirar al FC Barcelona amb la idea de pescar en aigües blaugranes. Després de l'“èxit parcial” de la cessió de Clément Lenglet, el conjunt rojiblanc es planteja repetir la fórmula amb un altre central.

Aquesta vegada, l'objectiu seria Andreas Christensen, un defensor danès de 28 anys que no ha tingut la continuïtat esperada aquesta temporada. Degut a problemes físics i al seu aparent encaix incert en els plans del nou tècnic culé, Hansi Flick.

Sense presència aquesta temporada

Les estadístiques de Christensen amb el Barça mostren una presència reduïda en la present campanya. El jugador pateix una irritació crònica del tendó d'Aquil·les que li ha impedit ser inscrit en diversos encontres de LaLiga.

Malgrat això, ningú dubta de la categoria que atresora el central danès: és un defensa amb bona sortida de pilota, lectura de joc i un notable joc aeri. Aquestes qualitats encaixen de ple en la proposta defensiva del Cholo Simeone, qui busca solidesa a la defensa i, alhora, uns centrals amb capacitat per iniciar la jugada.

| YouTube

A més, el futur de Christensen al Camp Nou es complica davant els rumors sobre la possible arribada de Jonathan Tah. Defensor del Bayer Leverkusen al qual Hansi Flick pretén com a prioritat per reforçar la plantilla.

El mateix FC Barcelona, immers en seriosos ajustos econòmics, podria veure's obligat a alliberar massa salarial per donar cabuda a nous fitxatges de cara a la temporada 2025-2026. La sortida de Christensen, per tant, es presenta com una oportunitat per alleugerir els comptes i permetre la inscripció dels futurs reforços.

L'Atlètic el segueix de prop

Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid valora l'opció de repetir la fórmula Lenglet: una cessió amb opció de compra que resulti assequible per a les arques colchoneres. És la manera ideal de reforçar la defensa sense realitzar un desemborsament immediat que comprometi la planificació esportiva o econòmica.

| FCB

L'equip rojiblanc ha demostrat, amb l'experiència de Clément Lenglet, que s'adapta molt bé a centrals amb perfil tècnic i experiència en clubs de primer nivell. Simeone, acostumat a esprémer el màxim dels seus futbolistes, voldria incorporar el danès per formar un tàndem de garanties amb altres defenses.

Tanmateix, es preveu una operació complicada. El FC Barcelona no vol prescindir d'un jugador al qual encara valora molt pel seu recorregut internacional i que podria revaloritzar-se si superés definitivament els seus problemes físics. Les divergències entre el que el Barça podria exigir (una compensació econòmica raonable).

El que l'Atlètic de Madrid està disposat a pagar en concepte de cessió (o d'opció de compra) fan que la negociació es presenti plena de tirades i afluixes. En tot cas, l'Atlètic de Madrid manté una relació estreta amb el FC Barcelona en l'apartat de traspassos i cessions. Casos com Griezmann, Suárez o el mateix Lenglet han demostrat que ambdós clubs són capaços de seure a negociar a la recerca d'un benefici mutu.

Si les converses fructifiquen, el “fitxatge impossible” podria convertir-se en un dels grans moviments del pròxim estiu. De no ser així, el destí de Christensen quedarà a l'aire, amb el dubte de si el FC Barcelona aconseguirà reubicar-lo en un projecte on l'ombra de nous fitxatges l'assetja.