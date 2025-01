Gir de 180º amb Lenglet: El Barça encantat amb el moviment de l'Atlético de Madrid

El fitxatge de Clément Lenglet per l'Atlètic de Madrid, en qualitat de cedit procedent del FC Barcelona, ha generat un gir totalment inesperat en el panorama futbolístic espanyol. El que inicialment es contemplava com un moviment d'última hora per reforçar l'eix de la defensa colchonera, s'ha acabt convertit en una de les grans revelacions d'aquesta temporada.

Tant el cos tècnic que lidera Diego Simeone com l'afició rojiblanca han reconegut la importància. un futbolista que, en pocs mesos, ha passat de ser rebut amb dubtes a convertir-se en peça indiscutible.

Un rendiment notable que obre la porta del seu fitxatge

El defensa francès, de 29 anys, acumula fins al moment 13 partits amb la samarreta de l'Atlètic. Sumant un total de 1.061 minuts oficials entre LaLiga (9 encontres), la Copa del Rei (1) i la UEFA Champions League (3).

En aquest temps, ha anotat 2 gols i s'ha erigit en un central solvent. Capaç d'associar-se sense complicacions amb altres companys de defensa com José María Giménez o Robin Le Normand. La seva contribució no només es circumscriu a l'apartat defensiu: la seva sortida de pilota i el seu joc aeri li han valgut per guanyar-se el respecte del vestidor i l'afició.

| F.C. Barcelona

Aquest rendiment ascendent ha canviat completament la percepció que existia sobre Lenglet. L'Atlètic de Madrid, que en un principi va assumir la seva cessió com una simple oportunitat de mercat, planeja ara convertir el defensor en un dels seus pilars a llarg termini.

Segons ha desvelat el periodista Rubén Uría, el club madrileny ja ha entaulat converses amb el FC Barcelona per adquirir els drets del futbolista francès de manera definitiva. La idea, encara sense oferta formal, rondaria els 8-10 milions d'euros. El que suposaria un preu raonable atenent a la millora del jugador i a la necessitat de liquiditat que afronta el Barça.

El Barça es frega les mans

Per la seva banda, des de l'entitat blaugrana no veurien amb mals ulls aquest acord. Lenglet té contracte amb el FC Barcelona per a dues temporades més enllà de la conclusió de la seva cessió, prevista per al 30 de juny de 2025. No obstant això, l'arribada de nous defenses i la necessitat d'equilibrar el límit salarial converteixen la seva possible venda en un moviment avantatjós per a totes les parts.

El mateix Lenglet, satisfet amb el seu protagonisme al Metropolitano, no amaga la seva felicitat per l'estabilitat trobada a les ordres de Simeone. Ni tampoc la seva disposició a continuar en un projecte que aspira a lluitar per títols nacionals i internacionals.

Enrique Cerezo, president de l'Atlètic, ja va deixar clar en declaracions recents a SPORT que el rendiment del francès ha superat les expectatives. I que el club estaria encantat d'allargar aquesta vinculació. Els dubtes inicials al voltant de la cessió s'han vist dissipats amb les actuacions d'un defensor que cada jornada ofereix garanties.

Per això, tant l'afició colchonera com la directiva veuen amb molt bons ulls l'arribada del pròxim mercat de fitxatges. La compra definitiva de Lenglet es veu com una opció ferma que, paradoxalment, també agrada al FC Barcelona. Desitjós de trobar solucions de mercat que reforcin la sostenibilitat de la seva plantilla.