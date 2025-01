Álvaro Cervera vol revifar el Tenerife amb un jugador de la UD Las Palmas

L'arribada d'Álvaro Cervera al Club Deportivo Tenerife ha suposat un alè d'aire fresc per a una afició que viu amb preocupació la situació del seu equip a LaLiga Hypermotion. Amb ja 19 partits disputats i un total d'11 punts al caseller, el conjunt tinerfeny s'enfonsa en l'última posició de la taula, a 12 punts de la salvació que marca el Cadis amb 23. L'experimentat tècnic, que ja va deixar empremta precisament en l'elenc gadità, s'ha convertit en el tercer entrenador que s'asseu a la banqueta de l'Heliodoro Rodríguez López en el que va de temporada. La seva missió no és senzilla: revertir una dinàmica molt negativa i aconseguir la permanència en l'entorn complicat de la categoria de plata.

Amb la segona volta a punt de començar, la directiva del Tenerife ha començat a moure's en el mercat de gener. Diversos noms han estat vinculats amb el club, però un destaca especialment: Marc Cardona, davanter de la UD Las Palmas. Segons ha informat Canarias 7, el conjunt chicharrero valora la incorporació de l'atacant lleidatà, amb l'objectiu de reforçar una parcel·la ofensiva que no està rendint al nivell esperat.

La situació de Cardona en l'equip grancanari no és la més afalagadora. En el que va de temporada, el futbolista de 28 anys amb prou feines ha sumat minuts a les ordres de Luis Carrión primer i, més recentment, de Diego Martínez. Només ha disputat cinc encontres a LaLiga —en els quals ha aconseguit un gol— i dos a la Copa del Rei, on també va anotar un tant. En total, set participacions que, als ulls de la Unió Deportiva, podrien augmentar si el davanter aconsegueix revertir la situació en la segona meitat de la campanya.

| UD Las Palmas

Marc Cardona, poc convençut

No obstant això, la competència s'ha disparat en el front d'atac groc. D'una banda, el canari Sandro Ramírez està vivint un renaixement golejador, amb set dianes ja en el seu compte personal, les mateixes que va signar en la temporada anterior a LaLiga Hypermotion. D'altra banda, el portuguès Fábio Silva s'ha adaptat ràpidament a l'esquema de Diego Martínez, i ja acumula cinc gols en tretze encontres disputats. Aquest context explica la falta d'oportunitats de Marc Cardona, a qui el cos tècnic considera un recanvi vàlid però que de moment parteix en desavantatge.

En l'operació destaquen dos factors clau. Primer, la voluntat del jugador d'abandonar un equip de Primera Divisió per recalar en el cuer de la Segona. Encara que el Tenerife podria oferir-li més minuts i protagonisme, el salt a la categoria de plata suposa un retrocés en l'esportiu. Segon, la visió de Diego Martínez: l'entrenador de Lugo desitja mantenir a tots els seus futbolistes motivats, ja que qualsevol baixa podria trastocar els plans de cara a la segona volta a LaLiga, on Las Palmas anhela afiançar-se lluny del descens.

El Tenerife, per la seva banda, persegueix un atacant capaç de reactivar l'ofensiva. Amb un valor de mercat actual d'1,2 milions d'euros, Cardona encaixaria en un perfil de fitxatge assumible. La seva experiència en clubs com Osasuna, Eibar o Mallorca podria resultar valuosa en l'intent d'aconseguir una remuntada gairebé èpica. Álvaro Cervera sap que necessita alguna cosa més que solidesa defensiva per obrar el miracle de la permanència. Necessita gols. I Marc Cardona podria ser el revulsiu que torni l'esperança a una afició ansiosa per sortir de la zona baixa. Si finalment es concreta la seva arribada al gener, serà un dels grans moviments d'un mercat vital per al futur del quadre blanquiblau.