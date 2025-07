L'Almeria es prepara per tancar la venda més cara de la història de Segona

Als despatxos de l'Almeria no es parla d'una altra cosa. El club andalús està a punt de protagonitzar el traspàs més important de la seva història i un dels més grans a la Segona Divisió espanyola. El protagonista no podia ser un altre que Luis Suárez, davanter colombià que ha acaparat portades les darreres setmanes. Amb la temporada de LaLiga Hypermotion acabada de finalitzar i després de perdre's les semifinals del play-off d'ascens per estar convocat amb la seva selecció, tot indica que el seu cicle a l'equip roig-i-blanc està a punt d'arribar al seu final

Les xifres i l'expectació generada al voltant del futur de Suárez han fet que l'Almeria centri els seus moviments d'estiu en l'operació de sortida de l'atacant, que podria marcar un abans i un després al mercat de fitxatges de Segona

Sporting de Portugal, el club que lidera la subhasta

L'interès de l'Sporting de Portugal per Luis Suárez no és nou, però aquesta setmana ha fet un pas més ferm. Va ser el periodista Fabrizio Romano qui va avançar la notícia a través de les seves xarxes socials, informant que el colombià s'ha convertit en l'objectiu prioritari del club lisboeta per substituir Viktor Gyökeres, la sortida del qual per una xifra propera als 90 milions d'euros és imminent

| XCatalunya, UD Almería, Canva Creative Studio

Tanmateix, tot i que l'operació sembla ben encaminada, les darreres informacions apunten que les negociacions entre ambdós clubs s'han alentit les darreres hores. L'Almeria es manté ferma en la seva postura, esperant obtenir un traspàs històric que rondaria els 25 milions d'euros, més possibles plusos per objectius, que podrien augmentar la quantitat final

El contracte de Luis Suárez amb l'Almeria s'estén fins al juny de 2029 i la clàusula de rescissió està fixada en 40 milions, però el club estaria disposat a negociar una venda per sota d'aquesta xifra si es compleixen certs requisits

Un rècord per a l'Almeria i per a LaLiga Hypermotion

La possible venda de Luis Suárez superaria tots els registres anteriors del club. Fins ara, la venda més gran de l'Almeria la va protagonitzar Darwin Núñez, que va marxar al Benfica per 24 milions d'euros, xifra que fins i tot es va elevar més tard gràcies a les plusvàlues pel seu traspàs posterior al Liverpool. El club roig-i-blanc confia que, si l'Sporting de Portugal arriba a la xifra desitjada, 25 'quilos', el traspàs del davanter colombià es convertirà en el més gran de la història de l'equip i del mateix campionat

En el context de la Segona Divisió, l'operació també estaria a l'alçada d'altres grans moviments històrics, com el traspàs de Hasselbaink de l'Atlético de Madrid al Chelsea o el d'Alfonso del Betis al Barcelona, tot i que cap d'ells va arribar a les quantitats que l'Almeria podria ingressar per Suárez