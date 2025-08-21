Jagoba Arrasate troba solució a la Serie A: Ja hi ha substitut per a Samú Costa

El Mallorca afronta un estiu de canvis importants a la plantilla i el centre del camp és la zona que més preocupacions genera a Son Moix per ara. La possible sortida de Samú Costa ha obligat la direcció esportiva a cercar alternatives de forma immediata. En aquest ordre d'idees, segons el Diari de Mallorca, Jagoba Arrasate ja té en el seu radar un substitut procedent de la Serie A.
El migcampista portuguès és una de les peces més cobejades del mercat i compta amb ofertes de la Premier League i l'Aràbia Saudita. A l'illa assumeixen que la seva marxa és qüestió de temps, ja que el traspàs podria superar els quinze milions d'euros. Davant aquest escenari, el Mallorca necessita cobrir un buit que seria crític per a l'equilibri de l'equip.
Urbański, una joia polonesa a la recerca de minuts
El nom que més força ha agafat en les darreres hores és el de Kacper Urbański. El migcampista polonès, de només vint anys, es troba a la rampa de sortida del Bologna, que fins i tot l'ha deixat sense fitxa per disputar la Serie A. El seu futur passa per trobar un projecte on pugui tenir minuts i el Mallorca apareix com a destí ideal.
Malgrat la seva joventut, Urbański compta amb una trajectòria destacable. Va arribar al futbol d'Itàlia el 2021 i es va convertir en el jugador polonès més jove a debutar a la Serie A amb 16 anys i 247 dies. La seva progressió es va frenar la temporada passada durant la seva cessió al Monza, on només va disputar 502 minuts en vuit partits, coincidint a més amb el descens del club llombard.
Urbański destaca per la seva polivalència a la medul·lar. Pot actuar com a interior, migcampista posicional o fins i tot més avançat en la construcció de joc. A la selecció polonesa ja ha començat a sumar experiència internacional i va formar part de la darrera Eurocopa, on va disputar 148 minuts en els tres partits de fase de grups. Les seves qualitats tècniques i físiques el converteixen en una oportunitat de mercat molt atractiva per al Mallorca.
El repte d'Arrasate en la nova temporada
Jagoba Arrasate és conscient que el Mallorca necessitarà reforçar-se amb urgència si vol evitar complicacions en la lluita per la permanència. O fins i tot en la lluita europea, com el curs anterior. L'equip balear no juga competició continental aquesta campanya, però ha de centrar-se a sumar punts com més aviat millor a Lliga per no veure's arrossegat a la part baixa de la classificació. Incorporar Urbański suposaria injectar joventut, ambició i frescor en un centre del camp que podria perdre el seu gran referent.
L'operació no és senzilla, tot i que el fet que el Bologna hagi deixat el futbolista sense fitxa facilita les negociacions. El seu contracte finalitza el 2026, per la qual cosa el club italià cercarà recuperar part de la inversió realitzada en el seu moment. A Son Moix consideren que es tracta d'una aposta de futur amb un cost assumible, tenint en compte la injecció econòmica que deixaria la imminent sortida de Samú Costa.