Es un crack pero ha fracasado en el PSG: Opción para el Barça de Hansi Flick

El Psg viene de gastarse un pastizal para renovar al equipo que dirige Luis Enrique, y uno de los jugadores por los que más ha pagado y apenas cuenta para el técnico es el delantero francés Randal Kolo Muani. El Psg pagó hace más de un año 95 millones de euros por su fichaje y el rendimiento no ha sido el esperado por el técnico asturiano.

El Barça, que busca sustituto a Lewandowski para un futuro está valorando esta opción como alternativa a Nico Williams, sin embargo son conscientes de que el Psg pondría muchas dificultades a pesar de querer vender al jugador. Kolo Muani fue uno de los nombres de moda en los últimos dos años por su famoso fallo frente a Argentina en la final del Mundial en el último segundo de la prórroga. Justo después el Psg lo fichaba tras su gran rendimiento en el fútbol alemán.

El Barça busca alternativas a Lewandowski

En el Barça están muy contentos con Robert Lewandowski, todo son palabras buenas dentro del club ya que es un grandísimo profesional que el mismo presidente dijo que el polaco fue uno de los que se ofreció a bajar su sueldo tras las dificultades económicas que atravesó el club, y su rendimiento esta temporada esta siendo espectacular a sus 36 años, registrando 17 goles en 14 partidos disputados.

| FC Barcelona

Sin embargo, son realmente conscientes de que la edad pasa y pronto cumplirá los 37 años y el club debe siempre mirar de cara al futuro por eso que se barajen algunos nombres como el de Kolo Muani, que es un futbolista distinto por las características de juego. Es un futbolista más rápido, pero con menos gol que el polaco. El francés solo lleva dos goles esta temporada mientras que el polaco lleva 17. Las condiciones de Kolo Muani son las de buscar el espacio, desmarques y rematar.

La operación dependerá de la de otro jugador que interesa al club

Antes de iniciar cualquier contacto formal con el jugador o realizar una propuesta al Psg, el Barça tiene claro que Nico Williams sigue siendo una prioridad para el extremo izquierdo. Y cualquier operación de futuro para la delantera está en stand by hasta que Nico decida que quiere hacer, si renueva por el Athletic más años y dice adiós definitivamente al Barça o da el paso al frente y expresa su deseo de querer venir al Barça y el club abone la cláusula de 58 millones de euros que lo libere del Athletic. Por lo tanto, a pesar de ser dos jugadores diferentes por la posición y las características, el Barça no avanzará por Kolo Muani hasta saber en primera persona la decisión de Nico Williams. En el club son conscientes de que el tiempo pasa muy rápido y quieren una decisión temprana, que no pase mucho tiempo.