L'estratègia del Reial Madrid amb Lamine Yamal i la resposta sensacional del '19'

Un dels noms de moda a tot Europa per la seva precocitat i els seus constants rècords és Lamine Yamal, la jove estrella de la masia que als seus 17 anys no para d'acumular elogis de tot arreu. I és que per arribar fins on està ha hagut de treballar de valent a la Masia malgrat la seva qualitat que ja es veia de lluny. Lamine recalava a la Masia als 6 anys i no en sortiria malgrat que l'etern rival, el Reial Madrid intentés fitxar-lo en un parell d'ocasions però no va ser possible perquè tant Lamine com la seva família són molt del Barça i estan molt agraïts al club en tot el que va fer per ells en la seva etapa formativa de creixement personal i professional acollint-lo i cuidant-lo allà a les instal·lacions de la Masia.

Els dos intents del Madrid per endur-se Yamal

Yamal sempre ha estat un “nen prodigi” per així anomenar-lo dins de la Masia i des de ben aviat tots els seus entrenadors van notar que estava fet d'una pasta especial i amb una projecció molt alta, es pot veure que el noi jugava en categories inferiors amb la selecció amb nois que tenien dos o tres anys més que ell i tot i així era el millor, i en aquestes categories es nota molt l'edat, l'altura la força.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El Reial Madrid el va voler fitxar per primera vegada quan tenia 13 anys i ja començava a tenir xarxes socials i es publicaven algunes notícies d'un noi de la masia que destacava molt, aquí és quan el club blanc va fer el primer intent sense cap èxit perquè va ser ràpidament rebutjada. És molt difícil treure un nen de la masia, encara que casos hi ha com el de Xavi Simons però ja tenia 15/16 anys i el Psg va pujar molt fort amb una oferta econòmica desorbitada i fora de l'abast de qualsevol club per a aquestes edats.

La segona vegada que el Madrid el va voler fitxar va ser fa 1 any i mig quan havia debutat amb Xavi amb 16 anys i estava fora de contracte perquè no va poder fer una oferta superior a 3 anys a un menor d'edat.

El Madrid amb Florentino al capdavant va voler fitxar-lo però el club es va moure ràpid per i Xavi ho va anar ficant a les convocatòries per fer-lo partícip del primer equip i explicar-li que hi ha un planning específic per a ell.

| @El_Hormiguero, X

Lamine Yamal acaba contracte el 2026, el Barça vol perllongar-lo

Ara mateix Lamine acaba contracte el 2026 per la regla de no poder fer un contracte per més de 3 anys a un menor d'edat, però les relacions amb el jugador i el seu agent Jorge Mendes són magnífiques i hi ha un pacte verbal que el jugador renovarà per 5 temporades més quan faci els 18 anys. Lamine s'ha mostrat sempre amb ganes de quedar-se i fa poc va repetir que el Barça és el club de la seva vida i vol ser llegenda del club retirant-se aquí.