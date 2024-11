Fitxatges Betis: Gir en el cas Álvaro Valles... Rui Silva pel mig

Des de fa ja uns mesos és sabut que el Reial Betis està fermament interessat a fitxar Álvaro Valles. L'arquer de la UD Las Palmas va ser la gran revelació de la campanya passada, arribant a ser considerat fins i tot per anar convocat amb la selecció espanyola. Gràcies al seu rendiment destacat, a més, molts clubs es van interessar a poder fitxar-lo, però ell tenia entre cella i cella recalar en què ja ha estat el seu club anteriorment.

Els d'Heliòpolis van treballar a preu fet per poder emprendre el seu fitxatge, però la directiva de la Unió Esportiva va treure el seu orgull i ho va impossibilitar. De fet, va amenaçar l'arquer amb que, si no renovava el seu contracte amb ells, es quedaria tota aquesta temporada a la grada sense jugar. I efectivament, així ha passat.

Amb tot, el Real Betis no ha deixat d'estar interessat a poder contractar-lo de cara als propers mercats. No obstant això, al principi arribaria per exercir el rol de titular indiscutible, però, inesperadament per al cos tècnic bètic, Rui Silva està signant un començament de campanya excel·lent. Per tant, si Álvaro Valles acabés arribant a Heliòpolis, no tindria lloc garantit a l'onze inicial, sinó que hauria de batallar amb el portuguès per aconseguir-ho.

Rui Silva 'on fire'

I és que transcorregudes ja 12 jornades de LaLiga EA Sports, Rui Silva pot presumir de ser el Zamora momentani; és a dir, l'arquer menys golejat. A més, també figura com el porter que més vegades ha salvat el seu equip de rebre un gol a LaLiga i el segon a tot Europa.

També ha aconseguit deixar la seva porteria a zero en quatre ocasions dels dotze duels que ha disputat el Real Betis fins avui en competició domèstica i ha encaixat deu dianes. Està sent una peça fonamental en la recuperació de l'equip de Manuel Pellegrini, tal com va demostrar en el partit de diumenge a San Mamés, fent parades de molt prestigi. S'ha guanyat, doncs, poder considerar-se el porter titular dels verd-i-blancs.

Així i tot, la directiva bètica segueix valorant el fitxatge d'Álvaro Valles, tal com ha informat part de la premsa propera al club. El de La Rinconada ha demostrat ser també un porter de molt talent i al Benito Villamarín saben que és una oferta que no poden desaprofitar; podent tenir dos grans arquers, per què en tindran únicament un? Cal recordar que, a més, el fitxatge els sortiria gratuït, ja que el seu contracte amb la Unió Esportiva venç el juny del 2025; en cas de voler incorporar-lo per al mercat hivernal, el preu estaria molt per sota dels 10 milions que demanaven els canaris a l'estiu.