Gerard Romero ho assevera: Gir d’última hora al Barça després d’anul·lar un partit al Japó

La gira d'estiu del FC Barcelona ha estat a punt del col·lapse logístic en les últimes hores. El que havia de ser una etapa tranquil·la de preparació a l'Àsia s'ha convertit en una muntanya russa de decisions, dubtes i girs de guió que han mantingut en suspens tant el club com la seva afició. En menys de 24 hores, el partit davant el Vissel Kobe ha estat suspès, reactivat i a punt de confirmar-se oficialment.

Rakuten salva la situació i desbloqueja el viatge al Japó

El punt d'inflexió ha arribat, segons fonts com Jijantes FC, quan Rakuten ha intervingut de manera decisiva. L'empresa japonesa, antiga patrocinadora principal del club blaugrana, ha assumit part del cost econòmic necessari per garantir els pagaments al Barça. Aquesta maniobra ha estat clau perquè es reactivés el pla inicial.

Com ha explicat Gerard Romero a les seves xarxes socials, els jugadors ja es troben "recollint maleta a casa i directius preparant-ho tot". Les imatges de la plantilla abandonant la Ciutat Esportiva al migdia reforçaven aquesta sensació d'imminent partida. Tot i que no s'ha confirmat l'hora exacta, tot apunta que l'equip agafarà un vol entre la tarda de dijous i la matinada de divendres.

| FCB

Del comunicat de cancel·lació a una inesperada marxa enrere

La confusió s'ha intensificat quan el Barça va emetre dimecres a la nit un comunicat informant de la cancel·lació del partit contra el Vissel Kobe per "incompliment greu del promotor". La notícia va generar malestar al Japó i una allau de reaccions a les xarxes socials. Fins i tot s'havia valorat disputar un amistós alternatiu a Catalunya aquest diumenge, davant un rival de menor entitat. Però l'escenari ha canviat ràpidament. Una altra vegada. Jijantes FC va informar que, tot i l'anunci de la suspensió inicial, el Barça finalment viatjarà i es jugarà el partit.

Jose Álvarez ha anat més enllà, lloant la gestió de l'entitat catalana: "Així és com es gestiona. Si algú no compleix amb el pactat, no es juga. Les garanties per davant. El Barça ara sí que les té i viatjarà aquesta mateixa tarda. Cobraran el que està estipulat, que és molt."

Enmig d'aquest desajust organitzatiu, Hansi Flick s'ha mantingut al marge de la polèmica. El tècnic alemany ja tenia previst anunciar una llista de 26 futbolistes (o 30, ja veurem) per a la gira, i tot i que encara no s'ha fet oficial, s'espera que l'anunci arribi en les pròximes hores. El duel davant el Vissel Kobe es manté programat per diumenge 27 de juliol a les 12:00 hores (hora peninsular espanyola). Serà el primer partit amistós de la pretemporada 2025/26 del conjunt blaugrana, ara sí, amb rumb confirmat al Japó.