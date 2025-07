L’últim favor de Saúl a l’Atlètic de Madrid: S’endú al Brasil un descartat

L'estiu a l'Atlètic de Madrid està sent més mogut del que s'esperava. Mentre els grans noms acaparen titulars i el club inverteix fort per reforçar la seva plantilla, el focus també es desplaça cap als futbolistes que han de buscar una sortida. La competitivitat interna augmenta i la directiva necessita quadrar comptes després dels fitxatges d'aquest mercat, una tasca que mai no és senzilla quan l'exigència és màxima tant en l'àmbit esportiu com en el financer.

El club matalasser sap que la gestió de la plantilla serà una de les claus per afrontar amb garanties la temporada 2025/26. L'arribada de cares noves a la zona d'atac, com la d'Álex Baena, ha incrementat la competència i ha obligat a replantejar el futur d'alguns jugadors que fa tot just un any eren importants per a Simeone. En aquest context, la figura de Saúl Ñíguez, acabat d'incorporar al Flamengo, podria ser decisiva per a la sortida d'un futbolista que ja busca destí lluny del Metropolitano.

Un estiu de sortides a l'Atlètic: Saúl obre la porta al Brasil

La marxa de Saúl Ñíguez al Flamengo ha estat un dels moviments inesperats del mercat. El migcampista, que ha viscut diferents etapes a l'Atlètic, s'ha sumat a un projecte ambiciós al Brasil, liderat per Filipe Luis a la banqueta. Aquest vincle entre vells coneguts està servint, a més, per facilitar l'arribada de més futbolistes matalassers a Rio de Janeiro.

| ATM

Precisament, el següent a la llista és Samu Lino. L'extrem brasiler no s'ha exercitat avui amb el grup, un senyal clar que la seva sortida està a punt de concretar-se. L'interès del Flamengo per fer-se amb els seus serveis s'ha intensificat en les últimes hores i l'oferta que gestionen a les oficines de l'Atlètic és difícil de rebutjar. Segons s'ha filtrat, la proposta ascendeix a 25 milions d'euros per al club i cinc per al futbolista, xifres que farien viable una operació que deixaria totes les parts satisfetes.

La situació de Samu Lino: sense lloc després dels reforços i el problema de les places extracomunitàries

El fitxatge de Samu Lino per l'Atlètic va generar expectatives després del seu pas per Portugal i la seva exitosa cessió al València, però l'overbooking a la plantilla i l'arribada de nous atacants l'han deixat sense lloc. A més, el club ha de respectar el límit de tres jugadors extracomunitaris, una restricció que s'ha convertit en determinant aquest estiu. Actualment, Nahuel Molina, Gallagher i Thiago Almada ocupen aquestes places, fet que ha forçat la sortida del brasiler i també podria afectar el futur d'altres futbolistes com el lateral argentí.

El club necessita alliberar espai, no només en termes esportius, sinó també per complir amb les regles d'inscripció. El fet que Samu Lino no hagi entrenat avui amb el grup principal és un clar indici que l'operació està a punt de tancar-se. Des del cos tècnic ja treballen pensant en noves incorporacions, com Enzo Millot, que està a l'agenda i podria arribar per reforçar el mig del camp en les pròximes setmanes.

Flamengo es reforça i l'Atlètic tanca una altra venda clau per al seu balanç

L'arribada de Saúl Ñíguez al Flamengo ha servit d'enllaç per facilitar l'adaptació de Lino, que podria retrobar-se amb l'excanterà matalasser al Brasil. Filipe Luis, ara entrenador, ha estat peça fonamental en aquestes negociacions, confiant en el potencial de l'extrem per aportar desequilibri i verticalitat al Brasileirao. Per a Samu Lino, l'operació significa una oportunitat de tornar al seu país després del seu pas pel Gil Vicente i dues temporades defensant la samarreta de l'Atlètic