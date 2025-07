Marxarà del Barça: Flick li envia un missatge clar en el partit contra el Vissel Kobe

El FC Barcelona, immers en la seva gira asiàtica, busca respostes a diverses incògnites importants per al curs que comença. L’atenció dels aficionats, aquests dies, no només se centra en els nous fitxatges o en el resultat de l’últim partit, sinó en aquells jugadors la situació dels quals sembla penjar d’un fil després del primer test seriós de l’estiu.

El debut del Barça davant el Vissel Kobe va ser més que un simple amistós. Els de Hansi Flick van aconseguir una victòria convincent per 1-3, amb gols de futbolistes que representen tant el present com el futur del club, però la lectura interna del que va passar sobre la gespa va molt més enllà del marcador. Cada decisió del tècnic alemany ha estat observada al detall, ja que són molts els joves que lluiten per guanyar-se un lloc a la plantilla definitiva.

Flick aposta per la polivalència i deixa fora diversos joves

En el seu primer partit al capdavant de la banqueta blaugrana, Flick va voler veure sobre el camp futbolistes capaços d’adaptar-se a diferents rols. La titularitat d’Eric Garcia al lateral dret va ser una de les grans sorpreses de l’enfrontament, relegant a la banqueta un Héctor Fort que semblava estar a totes les travesses per ser important aquesta temporada. L’aposta per la polivalència defensiva, amb Koundé ocupant aquesta mateixa banda a la segona meitat, va deixar clar que el tècnic està disposat a trencar jerarquies i apostar pel que veu a cada entrenament.

| FCB

Al lateral esquerre, en canvi, hi va haver oportunitats per a tres futbolistes diferents, cosa que evidencia que en aquesta posició continua havent-hi debat i marge per a la competència. Aquest repartiment de minuts contrasta amb la situació viscuda al flanc dret, on un dels grans talents de la pedrera no va tenir cap participació i el seu futur immediat comença a generar rumors de sortida.

A més de Fort, altres futbolistes tampoc van veure acció davant el Vissel Kobe. Els porters Iñaki Peña i Diego Kochen van romandre inèdits, mentre que els cosins Toni i Guillermo Fernández tampoc van saltar a la gespa. En el cas de Marc Bernal, la raó va ser mèdica, ja que continua recuperant-se d’una greu lesió de genoll, tot i que la seva evolució és positiva i podria tornar per a l’inici de LaLiga.

Calendari i pròxims reptes: la gira del Barça continua a l’Àsia

La pretemporada no s’atura i el Barça tindrà un altre desafiament en pocs dies. El pròxim dijous 31 de juliol, el conjunt de Flick s’enfrontarà al Seoul FC, en un altre test que servirà per continuar afinant la plantilla. L’expectació estarà posada, de nou, en si el tècnic alemany donarà minuts a aquells jugadors que han quedat fora en el primer enfrontament, o si la tendència es mantindrà, aplanant el camí per a alguna sortida en les pròximes setmanes.

El mercat continua obert i qualsevol moviment pot precipitar decisions inesperades. Flick, que ja ha deixat el seu primer missatge sobre els rols dins la plantilla, sembla decidit a configurar un equip competitiu sense concessions. L’afició blaugrana, mentrestant, espera més senyals de l’entrenador alemany en els pròxims amistosos per entendre qui seran els escollits per defensar la samarreta del Barça a la temporada 2025/26.