L'excusa de la Cope per al 'Menys mal' en el VAR del Clàssic

La polèmica generada per l'àudio filtrat del VAR durant la revisió del gol anul·lat a Fermín López en els minuts finals del Clàssic continua acaparant atenció mediàtica. En la gravació difosa per la RFEF s'escolta clarament com un àrbitre de la Sala VOR diu "menys mal" en descobrir la mà que invalida el gol del jugador blaugrana, cosa que va provocar indignació immediata en l'afició culer.

Davant el rebombori causat, Isaac Fouto, periodista especialitzat en temes arbitrals del programa "El Partidazo de COPE", va sortir ràpidament al pas per intentar oferir una explicació que calmés la polèmica. Segons Fouto, la frase "menys mal" pronunciada a la Sala VOR ha estat totalment malinterpretada i treta de context.

| RFEF

"S'està viralitzant l'àudio del VAR del gol anul·lat a Fermín per mà perquè hi ha una part de la conversa en què Martínez Munuera, que és a la Sala VOR, diu 'menys mal'. Hi ha gent del Barça que s'està enfadant per això. Poso en context: el que ha passat en aquesta jugada és que aquesta mà s'ha trobat després de l'última revisió", va explicar el periodista de la COPE.

No convenç al barcelonisme

Fouto va continuar aclarint que totes les accions de gol són analitzades minuciosament des de l'inici per comprovar possibles infraccions prèvies: "Com sabeu, tots els gols es miren les APP, es mira tota la jugada, des de l'inici, si hi ha fora de joc, si hi ha falta... I aquesta mà l'han trobat just al final, quan ja estaven acabant la revisió. Per tant, a l'àrbitre se li ha escapat un 'menys mal' referint-se a 'menys mal que hem trobat la mà'. No és un 'menys mal que hi ha mà i així podem anul·lar el gol'. Hi ha gent que ho està traient de context i per això m'agradaria aclarir-ho".

Malgrat aquesta aclaració, la interpretació inicial de l'àudio continua provocant debat a les xarxes socials, on aficionats culers denuncien falta de neutralitat i professionalitat per part de l'equip arbitral. L'explicació oferta per Fouto ha servit per calmar parcialment els ànims d'alguns seguidors, encara que altres, la majoria, no s'ho creuen i continuen qüestionant la transparència i la imparcialitat en la gestió del VAR durant partits clau.

Aquest episodi se suma a una llarga llista de controvèrsies arbitrals que han envoltat el recent Clàssic, posant en dubte l'eficàcia i objectivitat del sistema VAR i avivant encara més l'intens debat que envolta els arbitratges en el futbol espanyol.