Josep Pedrerol sorprèn després del Clàssic: 'Vaja...'

El FC Barcelona continua ampliant el seu domini sobre el Real Madrid aquesta temporada, acumulant ja quatre victòries consecutives davant els blancs després del triomf per 4-3 a Montjuïc. El conjunt dirigit per Hansi Flick es consolida així al cim de LaLiga, deixant el Real Madrid pràcticament sense opcions reals de lluitar pels principals títols en joc.

El partit va començar amb un fort cop inicial del Real Madrid que, aprofitant el possible baixó anímic del Barça després de la seva recent eliminació a la Champions League davant l'Inter de Milà, es va avançar ràpidament amb dos gols de Kylian Mbappé. No obstant això, l'equip culé va reaccionar de manera brillant, i en menys de mitja hora ja havia remuntat gràcies als gols d'Eric García, Lamine Yamal i un espectacular doblet de Raphinha.

A la segona meitat, Carlo Ancelotti va intentar modificar el rumb del partit amb diversos canvis ofensius que no van acabar de donar resultat. Encara que Mbappé va tornar a aparèixer per donar emoció amb el seu tercer gol, el conjunt madridista no va aconseguir igualar el partit. Després de noranta minuts carregats d'emocions, els aficionats culés van celebrar un triomf que, a més, va suposar la seva primera victòria davant l'etern rival a Montjuïc.

La sorprenent reacció de Pedrerol

Entre les nombroses reaccions que va deixar aquest apassionant Clàssic va destacar especialment la del periodista Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito de Jugones'. Reconegut seguidor culé, Pedrerol va sorprendre a propis i estranys amb un missatge breu però contundent a les seves xarxes socials: "Vaja bany del Barça!".

Aquestes quatre paraules del periodista van generar una gran repercussió, ja que habitualment Pedrerol és conegut per mantenir una actitud neutral o crítica amb el conjunt blaugrana. No obstant això, després de l'exhibició futbolística de l'equip dirigit per Flick, no va dubtar a elogiar obertament el joc mostrat pels blaugranes.

Real Madrid, amb opcions mínimes

Amb aquesta nova derrota, el Real Madrid queda pràcticament descartat de la lluita per LaLiga, ja que necessitaria un autèntic miracle per revertir la situació. Els blancs haurien de vèncer en els seus tres últims enfrontaments davant Mallorca, Sevilla i Real Sociedad, i a més necessitarien que el Barça no guanyés cap dels seus pròxims partits contra Espanyol, Villarreal i Athletic Club.

Per contra, el conjunt blaugrana està cada cop més a prop de conquerir un nou títol de lliga, reforçant el projecte esportiu encapçalat per Flick i demostrant una clara superioritat davant el seu històric rival en aquesta campanya.

La reacció pública de Pedrerol exemplifica el sentir de molts aficionats i periodistes després d'un Clàssic que va confirmar l'excel·lent moment del Barcelona i va aprofundir la crisi esportiva del Real Madrid, que corre el risc real de tancar la temporada sense guanyar cap dels títols principals.