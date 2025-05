Tweet de Tomás Roncero abans del Clàssic, se li gira en contra: 'Com una Champions'

per Iker Silvosa

Tomás Roncero, reconegut periodista i fervent seguidor madridista, va protagonitzar un dels moments més comentats a les xarxes socials després del Clàssic que va enfrontar el Real Madrid contra el FC Barcelona. Les seves declaracions prèvies al partit en el programa "Carrusel Deportivo" s'han tornat en la seva contra després de la derrota del conjunt blanc per 4-3 a Montjuïc.

En la vigília del transcendental partit, Roncero va afirmar amb entusiasme que si el Real Madrid aconseguia guanyar LaLiga aquesta temporada, seria un assoliment comparable a conquerir una Champions League. "És una lliga que ja estava perduda", assegurava el sotsdirector del Diario AS, al·ludint a la distància de quatre punts que separava ambdós equips abans del partit i als durs cops rebuts en els enfrontaments previs, incloent-hi la dolorosa derrota en la final de Copa del Rei.

Roncero sostenia que una victòria madridista en el Clàssic seria decisiva: "El Madrid demà té aquesta oportunitat i l'ha d'aprofitar". A més, destacava la gran exigència a la qual s'havia vist sotmès l'equip blanc durant tota la temporada, amb constants baixes i situacions adverses que van obligar Ancelotti a presentar alineacions poc habituals, com una defensa improvisada en diverses ocasions.

| Real Madrid

Res més lluny de la realitat

No obstant això, el partit no va seguir el guió previst pel periodista. Tot i que el Madrid va començar fort amb un ràpid doblet de Kylian Mbappé, els blaugranes van reaccionar amb contundència i van capgirar el marcador abans del descans. Finalment, la victòria culé per 4-3 va deixar pràcticament sentenciat el campionat a favor del Barça.

El tweet previ de Roncero, en el qual pronosticava que una hipotètica remuntada madridista en la lliga se celebraria a Cibeles "com si fos una Champions", ha acabat tornant-se en la seva contra després de confirmar-se que el Real Madrid tancarà la temporada sense opcions reals d'emportar-se algun dels tres grans títols en disputa: Lliga, Copa del Rei i Champions League.

Aquesta situació ha generat nombroses reaccions entre aficionats i periodistes, que ràpidament van recordar les paraules del periodista per ironitzar sobre la situació actual del conjunt blanc. Per a molts madridistes, la frustració ha estat palpable, especialment per l'expectativa generada abans del duel crucial davant el seu màxim rival.

Mentrestant, per al FC Barcelona, aquesta victòria suposa pràcticament assegurar el títol de lliga, en una temporada en què, malgrat el dur cop sofert amb l'eliminació en semifinals de Champions davant l'Inter, aconseguirà acabar la campanya amb almenys dos importants trofeus: LaLiga i la Copa del Rei.

Les paraules prèvies de Tomás Roncero il·lustren clarament la dura realitat de l'equip merengue, que no ha pogut complir amb les altes expectatives generades a principi de temporada, quedant ara amb un futur immediat incert i múltiples decisions pendents de cara al pròxim curs.