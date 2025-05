Gerard Romero esclata per l'àudio del VAR: 'És una...'

La polèmica arbitral continua perseguint el Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid, fins i tot després del xiulet final. Aquesta vegada, el focus se centra en l'àudio difós per la RFEF corresponent al VAR després de la revisió d'una acció protagonitzada per Fermín López en l'últim minut del partit, quan un gol seu va ser anul·lat després de detectar una mà prèvia del jugador blaugrana.

L'àudio polèmic del VAR

Fermín López va anotar un gol que inicialment va pujar al marcador, però després d'una minuciosa revisió del VAR, l'acció va ser invalidada en descobrir-se que el futbolista culer havia tocat clarament la pilota amb la mà. De fet, el mateix Fermín va reconèixer en roda de premsa després del partit que efectivament havia existit la infracció i que l'àrbitre havia encertat en la seva decisió d'anul·lar el gol.

No obstant això, el que semblava un procediment habitual del VAR va adquirir un to polèmic en filtrar-se l'àudio des de la Sala VOR. En aquest àudio s'escolta clarament com un dels àrbitres presents a la sala exclama un significatiu "Menos mal" en adonar-se que l'acció finalment no pujaria al marcador.

| Google Imagenes

Gerard Romero, indignat

El conegut periodista Gerard Romero va reaccionar amb indignació a l'àudio polèmic, manifestant la seva opinió a Twitter: "VERGÜENZA MUNDIAL! En el VAR s'escapa un 'Menos Mal' quan descobreixen la MANO DE FERMÍN! És una bogeria!!". L'streamer considera que aquesta reacció és impròpia d'un equip arbitral que hauria de mantenir absoluta neutralitat, especialment en situacions delicades com la viscuda en el Clàssic.

Davant el rebombori generat, diversos àrbitres i experts en mitjans de comunicació han intentat explicar i justificar la polèmica reacció en l'àudio. Segons ells, l'expressió "menos mal" podria haver sorgit del segon àrbitre de la Sala VOR, alleujat perquè finalment es detectés una infracció evident que inicialment havia passat desapercebuda.

A la Sala VOR treballen simultàniament tres àrbitres, cadascun analitzant diferents preses en les seves respectives pantalles, per la qual cosa la frase podria interpretar-se com un simple alleujament davant la possibilitat d'haver comès un error més en un partit ja de per si ple de controvèrsies.

Una polèmica més en un partit molt discutit

Aquest incident se suma a una sèrie de polèmiques arbitrals que van marcar el desenvolupament del matx, incloent-hi accions discutides en gols de tots dos equips, faltes no assenyalades i possibles targetes vermelles no mostrades. El Clàssic, finalment guanyat pel Barça amb marcador de 4-3, sembla seguir generant titulars més enllà de l'esportiu, prolongant el debat sobre les decisions arbitrals en partits decisius.