Ex del Sevilla, Valencia y de Pamela Anderson lanza un ataque contra Lamine Yamal

Lamine Yamal está en boca de todos. El joven jugador del Barça, que acaba de alcanzar la mayoría de edad, sigue generando titulares por su rendimiento en el campo… y por sus gestos fuera de él. En las últimas horas, las críticas no han llegado de cualquier aficionado o tertuliano ocasional, sino de un veterano con experiencia en LaLiga, en la selección francesa y en los focos mediáticos. La voz que ha cargado contra el extremo azulgrana es la de Adil Rami, conocido tanto por su carrera deportiva como por su carácter sin filtros.

Rami, que pasó por el Sevilla FC, el Valencia CF y que incluso fue pareja de Pamela Anderson durante años, ha estallado en su canal de Twitch. Su discurso, lejos de ser moderado, ha apuntado directamente a la personalidad y el comportamiento de Yamal fuera del terreno de juego. Aunque reconoce el talento del jugador del Barça, su tono ha levantado ampollas tanto entre los seguidores del club catalán como entre los medios internacionales.

El origen de la crítica: un gesto hacia Cristiano que no gustó

Todo empezó, según el propio Rami, con un detalle ocurrido durante la final de la Nations League entre España y Portugal. En ese partido, disputado a finales de junio, el equipo de Cristiano Ronaldo fue subcampeón tras caer en la tanda de penaltis. Como es costumbre, se realizó el tradicional pasillo para los ganadores. Pero un instante captado por las cámaras se hizo viral: al pasar por delante de Cristiano para recoger su medalla, Lamine Yamal evitó el contacto visual con el portugués justo cuando este le tendía la mano.

Este gesto, interpretado como una falta de respeto por algunos, fue el detonante para que Rami comenzara a desconfiar de la actitud del jugador azulgrana. “No me gustó cómo le dio la mano a Cristiano, ni cómo luego hizo vídeos a sus espaldas. Ahí me cambió la percepción”, explicó el francés. Desde entonces, según sus propias palabras, “no puedo ni verlo”.

La fiesta de cumpleaños, la imagen y el estilo de vida de Yamal

El cumpleaños de Lamine Yamal también ha sido utilizado por Rami como argumento para reforzar su crítica. La celebración del 18º aniversario del jugador, que tuvo lugar hace más de una semana, sigue generando comentarios en redes sociales por su ostentación. Joyas, ropa llamativa y una fiesta rodeada de lujos han sido señaladas por algunos como excesos impropios de su edad.

“Se queda con el ‘10’ del Barça y se cree un estadounidense. Es una mierda. Organiza fiestas y ya se habla de eso en lugar de su juego”, denunció Rami, visiblemente indignado. Sus palabras fueron acompañadas de expresiones vulgares que han multiplicado la polémica en Francia y España.

También se refirió a vídeos del joven jugador haciendo “tonterías con los pantalones bajados”, vinculando estos gestos con códigos culturales de las cárceles de EE.UU. y México. Rami lo considera una provocación innecesaria que puede condicionar negativamente su imagen pública y su crecimiento como deportista.

"Me importan un carajo los que no están contentos, los fans del Barça, los fans de Lamine Yamal... Me importan un carajo. En cuanto al fútbol, nada que decir. Es un crack. Seguramente ganará Balones de Oro, Copas de Europa y todo lo que queráis. Pero, humanamente hablando, que le den por culo", zanjó.