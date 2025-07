Ex del Barça: Manuel Pellegrini el vol pel Betis i Manu Fajardo mou fitxa

per Iker Silvosa

El Real Betis afronta un estiu ple de moviments i necessitats a la seva plantilla, especialment a la zona ampla. Després d'una temporada marcada per les exigències del calendari i la marxa de peces clau, la direcció esportiva verd-i-blanca explora noves opcions per refer el centre del camp i mantenir l'ambició europea del projecte de Manuel Pellegrini. Amb diversos noms sobre la taula, l'afició bètica segueix atenta a cada novetat, conscient que el rumb de l'equip passa per encertar amb els fitxatges a la medul·lar.

La feina de Manu Fajardo, responsable de la parcel·la esportiva, ha estat intensa des de l'inici del mercat. L'objectiu és doble: cobrir la baixa de Johnny Cardoso, traspassat recentment a l'Atlético de Madrid, i trobar el soci ideal per a Isco, un dels grans referents del vestidor. El repte és majúscul, però el full de ruta és clara i els moviments ja comencen a agafar forma a Heliòpolis.

El nom d'Arthur Melo ha tornat amb força a LaLiga les darreres setmanes. Després de la seva sortida del Barcelona el 2020 i un pas irregular per la Juventus, el migcampista brasiler busca recuperar protagonisme al futbol espanyol. La darrera temporada, en qualitat de cedit al Girona, va servir per tornar a mostrar espurnes de la seva qualitat, tot i que sense assolir la regularitat que molts esperaven. Així i tot, el seu rendiment a Montilivi va anar de menys a més, sumant quinze partits i sent important en la recta final de curs.

| Marca

Des del Brasil apunten que les negociacions amb el jugador estan en fase avançada i el mateix Arthur ha reconegut la seva predisposició a tornar a Espanya, on considera que el seu estil pot brillar més que al futbol italià. El seu objectiu és clar: seguir a Europa i demostrar que encara té futbol per competir al màxim nivell. El Betis li ofereix un context ideal, amb Pellegrini disposat a donar-li galons en un equip que aposta pel control i la circulació al centre del camp.

L'encaix tàctic d'Arthur Melo en el sistema de Pellegrini

Un dels grans atractius per a Arthur Melo rau en la possibilitat de retrobar-se amb una versió similar a la que va mostrar al Barça, formant societat amb Isco i dotant el Betis de més creativitat a la medul·lar. El tècnic xilè valora la seva capacitat per moure la pilota amb criteri, la seva visió de joc i la seva intel·ligència tàctica, factors que poden ser diferencials en una temporada on l'acumulació de partits serà de nou una constant.

Després de les sortides de Cardoso i William Carvalho, l'equip necessita un perfil de migcentre organitzador que permeti mantenir la identitat del joc associatiu. Arthur, a més, aporta experiència internacional, quelcom molt valorat de cara a una plantilla jove i en plena reconstrucció. El mateix futbolista, als 28 anys, es veu preparat per assumir aquest rol i contribuir al fet que el Betis mantingui la competitivitat tant a LaLiga com en competicions europees.

Competència per Arthur i el rol de Manu Fajardo en l'operació

El fitxatge del brasiler no ha estat exempt de competència. Altres clubs europeus, com la Fiorentina o equips de Qatar, han preguntat per la seva situació a la Juventus, però la voluntat del jugador ha estat determinant per prioritzar el seu retorn a Espanya. El Girona es va interessar a allargar la seva cessió, tot i que l'alt salari i la intenció de la Juventus de tancar un traspàs van complicar la negociació.

Manu Fajardo ha estat clau en la gestió dels temps i en les converses tant amb l'entorn del jugador com amb l'entitat italiana. El Betis busca assolir un acord econòmic assumible, ja que la Juventus va pagar 80 milions pel futbolista i, tot i que aquesta xifra està fora de mercat, ara el valor d'Arthur ronda els cinc milions d'euros. Tot apunta que el desenllaç pot estar molt a prop, amb el Betis apostant fort per fer un salt de qualitat a la seva plantilla.