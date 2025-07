Àlex Delmàs no es talla després del debut de Rashford amb el Barça: 'Si està així...'

Els primers partits d'estiu solen estar plens de proves tàctiques, cares noves i oportunitats perquè els fitxatges s'adaptin al ritme de l'equip. Però de vegades, una actuació destacada acapara totes les mirades i deixa una empremta que va més enllà del simple resultat.

En l'amistós davant el Vissel Kobe, el conjunt blaugrana va tornar a brillar amb un joc reconeixible, però va ser un debut molt esperat el que va acabar marcant la conversa. Hansi Flick havia avisat que aquesta pretemporada seria exigent per a tothom, veterans i acabats d'arribar. I en aquest context, l'entrada d'un futbolista anglès a la segona part va acabar desfermant l'expectació i l'anàlisi tant a les xarxes socials com als mitjans esportius.

Els primers minuts de Rashford: dinamisme, pressió i associació al Barça

L'anàlisi del que va passar ahir passa inevitablement pels primers minuts de Marcus Rashford vestit de blaugrana. L'internacional anglès va entrar després del descans i, en només mitja hora, va generar un corrent d'optimisme tant al cos tècnic com entre els seguidors. Segons va valorar l'analista Alex Delmàs a El Club de la Mitjanit, "els primers 33 minuts de Rashford amb el Barça han estat bons. Dinamisme, un bon joc i esperançador en la pressió després de perdre la pilota. Si està així durant la temporada li restarà minuts a Lewandowski".

Les sensacions des del primer instant van ser molt positives. Rashford va aportar dinamisme al davant de l'atac i va destacar especialment per la seva pressió després de pèrdua, una de les senyes d'identitat que Flick vol potenciar en el nou Barça. Sense abusar de la seva potència física, va exhibir un gran control tècnic i una capacitat associativa notable. Es va entendre bé amb el jove Jofre Torrents i va saber connectar amb Lewandowski en diverses jugades, alternant descàrregues i passades per dins.

L'aportació defensiva tampoc va passar desapercebuda. Rashford es va mostrar implicat en la pressió alta i va col·laborar en ajudes quan l'equip perdia la possessió. En la jugada del gol de Roony Bardghji, de fet, va ser l'anglès qui va recuperar la pilota i va activar la transició que va acabar en el gol.

Rashford compleix expectatives i apunta a peça clau a la davantera blaugrana

El Barça va guanyar 1-3 al Japó, però més enllà del marcador, la gran notícia va ser com Rashford va saber adaptar-se en la seva estrena. No va marcar gol, però va generar perill amb una rematada a l'àrea que va obligar el porter local a lluir-se. El més important és que va evitar l'individualisme, optant sempre per associar-se i millorar la jugada, cosa que reforça la idea que pot integrar-se sense problemes en el sistema coral de Flick.

El mateix entrenador alemany va valorar positivament l'actuació del davanter anglès, a qui considera una peça versàtil per a la banda esquerra o fins i tot per al centre de l'atac. Els seus moviments van oferir alternatives tàctiques i van obligar la defensa rival a estar alerta durant tota la segona meitat. Aquesta versatilitat serà clau en una temporada llarga, on la gestió dels minuts i la capacitat de sorprendre seran factors diferencials per competir en totes les competicions.