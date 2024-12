Estadística que no sabies de Frenkie de Jong i que demostra que ha de marxar del Barça

Els números i les matemàtiques s'han introduït amb força al món de l'anàlisi futbolística. Encara que molts continuen sent poc inclinats a confiar en l'estadística per argumentar proclams, la realitat és que de vegades un mer registre serveix per demostrar moltes coses. És el cas, per exemple, de Frenkie de Jong.

El migcampista neerlandès ha passat a ser la gran ovella negra al Barça; ningú rep més crítiques que ell. Ni és important als esquemes de Hansi Flick ni té pinta que, amb aquest nivell, pugui arribar a ser-ho alguna vegada. Per més inri, les seves bones actuacions brillen per la seva absència i se succeeixen de manera extremadament puntual.

| FC Barcelona, Sara Gordon - FC Barcelona

Sense anar més lluny, dimarts passat a Son Moix va sorprendre tothom amb uns boníssims minuts, en què fins i tot va anotar un gol i va repartir una assistència. Però uns dies després al Benito Villamarín, de tornada a la realitat. Va provocar un penal tan clar com evitable quan només feia tres minuts que estava sobre el verd i va condemnar el Barça a no poder passar de l'empat.

I ja són diverses les accions individuals de Frenkie de Jong que acaben resultant perjudicials per a l'equip culer. Mala presa de decisions, nerviosisme i fallades ximples en situacions senzilles. Però, per si això fos poc, l'estadística ara també s'ha tornat en contra i ha reforçat l'argument dels qui critiquen el neerlandès.

Frenkie de Jong, també 'out' en defensa

I és que, tal com ha publicat el Mundo Deportivo, el Barça ha encaixat 8 gols en els darrers 6 sis partits disputats. Però el que és realment preocupant d'aquest registre és que en sis d'aquests vuit gols rebuts, Frenkie de Jong estava sobre el verd. I això que en només un ha estat titular i que en total ha disputat 151 minuts.

| FCB

Les casualitats al futbol no existeixen i pràcticament tot té una explicació fàctica. I és que encara que el que més salti a la vista és que Frenkie de Jong es mostra insubstancial a les ofensives culers, la realitat és que les seves tasques defensives també aporten més ombres que llums. Sigui com sigui, encara que el seu contracte venci el 2026, tot apunta que Deco li buscarà una sortida del Barça per a l'estiu que ve.

Les converses per a la seva renovació segueixen estancades i no sembla que arribin a bon port, per la qual cosa, si el Barça vol obtenir rèdit econòmic per la seva marxa, aquesta s'ha de produir l'estiu del 2025. Amb tot, doncs, el xiclet ja no es pot estirar més i ja resulta evident que l'aventura de Frenkie de Jong al Barça ha estat un absolut naufragi.