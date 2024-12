Gir de 180º amb la situació d'Álvaro Valles a la UD Las Palmas

Álvaro Valles ha passat de ser un dels porters revelació de LaLiga la temporada passada al complet ostracisme aquesta campanya. Després d'un any brillant en què va destacar com un porter fiable, la seva relació amb el president de la UD Las Palmas es va deteriorar. Aquest conflicte ha afectat dràsticament la seva carrera, relegant-lo a la grada i sense minuts des del 26 de maig.

El president de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, va deixar clar el seu enfocament: si Valles no renovava, no jugaria. Amb contracte fins al juny de 2025, el porter es va negar a signar una extensió, complicant qualsevol possible traspàs. La tensió va augmentar quan el Reial Betis va mostrar interès per ell l'estiu passat. Tot i això, les altes exigències econòmiques de Ramírez van frustrar el somni del sevillà de tornar al club de la seva infància.

| LaLiga

El Real Betis buscava un porter per reemplaçar Claudio Bravo, que es va retirar en finalitzar la temporada passada. Rui Silva, un altre candidat a abandonar el club, finalment es va quedar, cosa que va refredar l'interès a Álvaro Valles. I, de fet, el portuguès està tenint un rendiment notable aquesta temporada, convertint-se en una peça clau per a Manuel Pellegrini. Aquest factor fa que el Betis ja no vegi prioritari reforçar la porteria en aquest mercat hivernal, segons s'ha informat des de la premsa esportiva.

Futur a curt termini incert

La situació d'Álvaro Valles és complexa. Tot i el seu desig d'abandonar Las Palmas, el porter no té clar el seu proper destí. El seu agent ha sol·licitat l'alliberament del jugador en aquest mercat hivernal, davant la manca d'oportunitats i la seva situació al club. La UD Las Palmas estaria disposada a deixar-lo sortir al gener, encara que això implicaria rescindir el seu contracte sis mesos abans del previst.

| Transfermarkt

El problema rau que, encara que Valles vol tornar a sentir-se útil i competir, no té ofertes clares sobre la taula. El Real Betis, el seu destí ideal, no sembla tenir lloc per a ell en aquest moment. Per això, estarà expectant a veure si durant el mes de gener rep una proposta que es torni a il·lusionar.

La decisió del president d'apartar Valles no només afecta el jugador, sinó també la imatge del club. Tot i ser un porter que va generar interès en equips importants, la seva carrera ha quedat en pausa per conflictes interns. En aquests mesos, ha passat de ser una estrella emergent a un jugador completament apartat dels plans esportius de la UD Las Palmas.