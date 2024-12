Edu Aguirre deixa anar la bomba sobre Vinícius, ningú ho esperava

per Iker Silvosa

Vinícius Jr. s'ha consagrat aquesta temporada com a gran referent de l'atac del Reial Madrid. La seva velocitat, desequilibri i eficàcia ho han convertit en un jugador indispensable. Amb només 24 anys, ja és el líder ofensiu dels merengues, especialment en competicions com la Champions League, on ha brillat.

Avui el Reial Madrid s'enfronta a l'Atalanta en un duel clau de la Champions League. L'equip de Carlo Ancelotti està en una posició complicada, ocupant el lloc 24 a la classificació. Necessiten guanyar per evitar complicar-se la vida i caure a llocs d'eliminació. En aquest context, la notícia que Vinícius serà titular és una autèntica bomba. Edu Aguirre, periodista d'El Chiringuito, va confirmar aquesta exclusiva que pocs esperaven.

"Vinícius havia de passar una prova a l'entrenament d'avui", va declarar Aguirre a El Chiringuito d'ahir a la nit. El davanter brasiler va arribar a aquest partit després de superar una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, patida el 24 de novembre passat contra el Leganés. Vinícius havia criticat el calendari i l'acumulació de partits, però ara sembla haver deixat enrere els problemes físics. Segons Aguirre, “avui era el seu segon entrenament complet des de la lesió”.

Edu Aguirre va assegurar que Vinícius "ha superat amb èxit la prova i l'entrenament d'avui". Aquest avenç ha omplert d'optimisme Carlo Ancelotti, que confia plenament en el jove brasiler per a l'enfrontament davant l'Atalanta. "Ancelotti està molt content, creu que és clau per al partit de demà", va explicar Aguirre, anticipant la importància de Vinícius a l'esquema tàctic del tècnic italià.

Un Atalanta en estat de gràcia

L'Atalanta és un dels equips més en forma de la Champions League, líder a la Sèrie A i amb 14 partits seguits sense perdre; 9 victòries consecutives. El seu estil de joc defensiu podria ser l'escenari perfecte perquè Vinícius brilli. Segons Edu Aguirre, “Ancelotti considera que Vinícius és fonamental perquè el sistema de Gasperini en planteja un contra un per tot el camp”.

Amb quatre gols als quatre partits que ha disputat en aquesta Champions, Vinícius arriba com la gran esperança del Reial Madrid. Ancelotti sembla convençut que el brasiler és la peça clau per superar una Atalanta que no coneix la derrota en aquesta competició. “És una final, ha passat la prova, i gairebé amb total seguretat serà titular avui”, va concloure Aguirre en les declaracions.

Aquest partit no només definirà les aspiracions del Reial Madrid a la Champions League, sinó també el paper de Vinícius com a líder indiscutible. Amb la pressió dels números de l'Atalanta i la necessitat de victòria, totes les mirades estaran posades al brasiler. Si Vinícius manté la ratxa golejadora a Europa, amb 4 gols en 4 partits, podria ser l'heroi que els merengues necessiten per seguir somiant amb la glòria continental.