L'Espanyol fa dos fitxatges i negocia per a dos més: propers objectius de Garagarza

L'Espanyol viu dies de molta activitat als despatxos mentre perfila el nou projecte esportiu per a la pròxima temporada. La direcció esportiva encapçalada per Garagarza no descansa i manté el focus posat en reforçar la plantilla, potenciar el talent nacional i resoldre les incògnites que encara sobrevolen tant l'atac com la porteria del primer equip. El club, conscient de la importància d'avançar ràpid al mercat, ha fet els primers passos decisius i ja ha deixat clar quina serà la seva fulla de ruta en aquest estiu de moviments intensos.

L'aposta de futur ja és oficial

La jornada de dimarts va portar dos anuncis que reflecteixen a la perfecció l'estratègia de l'Espanyol: la incorporació de Hugo Pérez, procedent del Villarreal B, i la de Marcos Fernández, davanter del Betis Deportivo. Tots dos futbolistes, joves i amb projecció, representen el perfil que la direcció esportiva considera ideal per cimentar un nou cicle competitiu a Cornellà-El Prat. Hugo Pérez arriba per reforçar la defensa i Marcos Fernández suma pólvora a la davantera, deixant clar que el club vol anticipar-se a les necessitats de l'equip, apostar per l'evolució de jugadors nacionals i evitar sorpreses d'última hora al mercat.

Dues operacions avançades: reforços clau en atac i porteria

Amb aquestes dues primeres peces encaixades, l'Espanyol no atura la maquinària. Dimarts, el periodista Pedro de Zárate va informar a les xarxes socials de negociacions avançades amb Raúl Moro i Leo Román, dos futbolistes amb present i futur al futbol espanyol i que encaixen en el nou model perico.

D'una banda, Raúl Moro, extrem català del Real Valladolid, és un dels noms propis de l'estiu. Després d'una temporada en què ha mostrat la seva millor versió, compta també amb l'interès d'Osasuna, però l'Espanyol busca avançar-se i aprofitar l'oportunitat de recuperar un jugador format al planter blanc-i-blau. Moro ve de sumar quatre gols i cinc assistències aquest curs, cosa que el situa com un dels extrems més desequilibrants de la categoria i un perfil molt atractiu per a l'esquema perico.

No és casualitat que diversos equips hagin preguntat per la seva situació. De fet, cal recordar que al mercat d'hivern va estar molt a prop de marxar a l'Ajax a canvi de 10 milions d'euros. Només una lesió va impedir que aquest traspàs es produís. Els d'Amsterdam segueixen interessats en l'atacant català i es postulen com un rival seriós en la pugna per aconseguir el fitxatge de Raúl Moro.

En paral·lel, la porteria també és al centre del debat a l'Espanyol. El club ha perdut diversos pretendents per reforçar aquesta posició, però manté l'objectiu clar: Leo Román, porter eivissenc, és la prioritat i des de la direcció esportiva insisteixen en el seu fitxatge, plantejant una oferta propera als quatre milions d'euros. Tot i que Román ha vist com desapareixien alguns interessats, l'Espanyol considera que el seu fitxatge aportaria seguretat, joventut i marge de millora sota pals, tot el necessari per donar estabilitat a una demarcació clau de cara al futur.