El Betis es fixa en un futbolista de l'AC Milan si falla Antony

L'estiu sempre és un moment de tensió als despatxos del Benito Villamarín. Amb l'arribada de la finestra de fitxatges, els rumors sobre incorporacions i sortides es converteixen en el pa de cada dia per als aficionats verd-i-blancs, que aquest any miren amb especial atenció la reconstrucció de l'equip després d'una campanya plena d'alts i baixos. La direcció esportiva, conscient de la necessitat de reforçar la plantilla, continua treballant per fer el salt de qualitat definitiu i apropar-se als llocs europeus. Tanmateix, el futur de la banda dreta és un dels grans interrogants de la planificació bètica.

La temporada passada, el Betis va demostrar que té plantilla per lluitar a LaLiga i competir per un bitllet europeu, però també va deixar clar que necessita solucions creatives per fer aquest pas extra. Les lesions, les ratxes irregulars i la manca de gol en moments clau han posat en evidència alguns punts febles, sobretot en la parcel·la ofensiva. En aquest context, la figura d'un extrem ràpid i desequilibrant resulta fonamental per al sistema de joc de Manuel Pellegrini.

El club ha deixat clar en diverses ocasions que la seva gran prioritat és retenir un dels futbolistes més determinants de l'últim curs, Antony. Tanmateix, la complexitat de l'operació i la competència internacional fan que la direcció esportiva es vegi obligada a valorar alternatives de pes en cas que l'opció principal no fructifiqui.

| Real Betis

El cas Antony: Voluntat, negociació i competència

L'extrem brasiler es va convertir en un dels grans reclams per a l'afició bètica durant la seva cessió. La seva capacitat per trencar línies, sumar gols i generar perill constant per la banda dreta l'han transformat en un dels noms propis del mercat verd-i-blanc. No obstant això, aconseguir una nova cessió —o fins i tot una compra parcial— no és senzill. El Manchester United, club propietari dels seus drets, encara no ha donat una resposta definitiva.

L'interès de clubs de la lliga turca, com el Galatasaray, i la pressió econòmica al mercat internacional afegeixen incertesa a la negociació. Tot i així, la voluntat del futbolista de tornar a Sevilla és un punt a favor del Betis, encara que el club es manté caut davant un possible gir de guió en les pròximes setmanes.

| Twitter

Alternativa a l'AC Milan: Samu Chukwueze torna a escena

Davant aquest escenari d'incertesa, la secretaria tècnica del Betis ha començat a moure fitxa a la recerca d'alternatives solvents. Segons informa el periodista italià Gianluca Di Marzio, el club ha posat el focus en l'AC Milan i ha preguntat per la situació de Samu Chukwueze. L'extrem nigerià, de 25 anys, és un vell conegut de LaLiga després de la seva etapa al Villarreal i encaixaria perfectament en el perfil que busca Pellegrini: velocitat, desequilibri i capacitat d'adaptació al campionat espanyol.

Chukwueze va arribar al Milan l'estiu de 2023 després d'una operació propera als 21 milions d'euros. Tanmateix, no ha aconseguit consolidar-se com a titular a la Serie A durant la segona meitat de la temporada, acumulant menys minuts dels esperats i alternant suplències. En total, va sumar 1.285 minuts repartits en 36 partits, amb cinc gols i tres assistències, xifres interessants però lluny de les expectatives creades a la seva arribada a San Siro. Amb contracte fins al 2028 i un valor de mercat que ronda els 14 milions segons Transfermarkt, el Milan podria estar obert a una cessió, fórmula que encaixaria en la política de reforços del Betis.