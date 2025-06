Gir de 180 graus de Gavi al Barça de cara a la temporada 2025-2026

El futur de Pablo Gavi al FC Barcelona torna a estar en el focus informatiu, i aquesta vegada per un motiu molt diferent del que molts esperaven. Després d'una temporada d'ombres, sense continuïtat i amb poques aparicions en els partits decisius, el migcampista andalús semblava haver perdut pes en l'estructura de l'equip.

Però l'arribada de l'estiu ha portat un canvi de rumb dràstic. Hansi Flick, que fins fa poc prioritzava perfils més tàctics i tècnics com Pedri o Frenkie de Jong al centre del camp, ha rectificat.

Una temporada complicada

La campanya 2024/25 no va ser la que Gavi esperava. Acostumat a ser titular indiscutible amb Xavi Hernández, el seu rol va canviar completament amb Flick. Ni la seva empenta, ni la seva pressió, ni la seva energia desbordant van ser suficients per fer-se un lloc en un esquema més rígid, on la possessió i el control posicional primaven per sobre de la intensitat.

A això s'hi van afegir els dubtes físics, alguna molèstia recurrent i el creixement d'altres joves com Fermín López o Marc Casadó, que amenaçaven de deixar-lo en un segon pla. Tanmateix, Flick no ha volgut tancar aquesta porta.

Nou rol, nova oportunitat

Segons fonts del club, el cos tècnic treballa per redefinir la posició de Gavi dins del camp. Més enllà del típic interior de pressió, el jugador podria actuar en zones més avançades, com a mitjapunta o fins i tot fals extrem, depenent del tipus de partit i del rival.

La idea és aprofitar la seva capacitat de recuperació, la seva lectura tàctica i el seu esperit competitiu en contextos on el Barça necessita més mordent. Flick ha valorat molt positivament l'impacte anímic que Gavi genera al vestidor, i considera que la seva presència pot ser decisiva per aixecar l'equip en moments crítics.

Un missatge clar del club

Deco i Joan Laporta han donat suport a la decisió de Flick. Per a la directiva, Gavi és un actiu clau no només a nivell esportiu, sinó també simbòlic. Canterà, culer de bressol, i representant de la identitat combativa del Barça, la seva continuïtat a l'equip sempre ha estat una prioritat.

De fet, ja es treballa en un pla individualitzat per a la seva recuperació física total i la seva posada a punt des de la primera jornada de la pretemporada. El missatge és nítid: Gavi no es toca.

L'entorn respon

L'entorn del jugador també ha acollit amb il·lusió aquest canvi de perspectiva. Gavi, que mai no va contemplar una sortida del club, veu ara una oportunitat real de tornar a sentir-se important. La seva intenció és quedar-se, treballar, i demostrar que encara pot liderar el centre del camp del Barça en els grans escenaris.

La resposta al nou enfocament ha estat immediata. El futbolista ja segueix un pla físic personalitzat i s'ha compromès a arribar al cent per cent a la tornada de les vacances. No hi ha fissures: vol lluitar pel seu lloc.

El desenllaç: Gavi es queda i serà titular

I és que, tot i els rumors de cessions o fins i tot ofertes des de la Premier League, el Barça ha tancat files al voltant de Gavi i Flick li ha comunicat personalment que comptarà amb ell com a titular des de l'inici de la temporada. La promesa està feta: si respon físicament, serà una de les peces clau del nou projecte.

Un gir de guió que deixa enrere qualsevol dubte. Gavi no només seguirà al Barça, sinó que tornarà a l'onze inicial per liderar la pressió, el ritme i l'empenta de l'equip en una temporada que es preveu decisiva per al nou cicle culer.