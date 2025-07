Espanyol, Alabès i ara Celta... tots volen un jugador del Mallorca

La porteria sempre ha estat una posició de màxima exigència a LaLiga. Aquesta temporada, el nom d’un jove porter ha tornat a agafar protagonisme al mercat d’estiu. Des del seu pas pel Real Oviedo, la seva progressió i actuacions d’alt nivell han despertat l’interès de diversos equips històrics. Tanmateix, la situació del porter continua marcada per la incertesa, les oportunitats limitades i un desig cada cop més clar de fer un pas endavant en la seva carrera.

Al Mallorca, la competència sota pals s’ha mantingut intensa. Leo Román, suplent habitual durant el curs, ha aprofitat cada oportunitat per demostrar el seu potencial. La seva actuació contra el FC Barcelona, on va signar el rècord d’aturades en un sol partit de la passada Lliga, no va passar desapercebuda per a ningú. El jove porter balear va demostrar reflexos, maduresa i personalitat en un dels escenaris més exigents del futbol espanyol. Tot i aquests mèrits, el rol de secundari en el conjunt de Jagoba Arrasate ha pesat en la seva decisió de buscar un futur lluny de Son Moix si la situació no canvia.

La continuïtat de Dominik Greif a la plantilla balear ha estat determinant. Román no està disposat a allargar el seu paper de suplent i així ho ha manifestat públicament, rebutjant ofertes de renovació i obrint la porta a una sortida. En la seva breu experiència com a titular, ha convençut per la seva capacitat de reacció i lideratge, qualitats que han multiplicat els pretendents.

| RCD Mallorca

Un mercat de porters en moviment: opcions obertes i competència ferotge

Les darreres setmanes, el nom de Leo Román ha circulat amb força als despatxos de diversos clubs de Primera. L’Espanyol va ser un dels primers a interessar-s’hi després de la marxa de Joan García al Barça, però la impossibilitat d’assumir la clàusula de rescissió i el fitxatge de Dimitrovic van tancar aquesta via. El Deportivo Alavés, per la seva banda, segueix de prop l’evolució del mercat de porters, sobretot després de la més que possible renovació i cessió d’Owono. El Celta de Vigo també va aparèixer com a possible destí, tot i que el rumor ha perdut força des que no s’han produït moviments concrets a A Sede.

No és la primera vegada que el porter mallorquí apareix a les travesses d’equips com el Real Betis o el València, tot i que en aquest darrer cas la prioritat sembla ser Julen Aguirrezabala. El cert és que Leo Román s’ha convertit en un dels porters més apetibles per a qualsevol projecte que busqui joventut, ambició i solvència a la porteria.

| RCD Mallorca

El Real Oviedo, l’opció que guanya força a última hora

En aquest context de rumors i negociacions, l’alternativa que ara mateix se situa en la pole és el Real Oviedo, segons La Nueva España. Allà, Leo Román ja va deixar un gran record durant la seva cessió i l’afició el veuria amb bons ulls de tornada al Carlos Tartiere. A més, el Mallorca podria accedir a una operació que permetés al club ingressar una quantitat raonable, evitant la pèrdua a cost zero en un futur. El contracte del porter expira el 2026, de manera que el club balear encara té cert marge per negociar la seva sortida.

Això sí, fins i tot està oberta la possibilitat que renovi el seu contracte amb el Mallorca, tal com ha apuntat el Diario MARCA. Sigui com sigui, l’únic clar és que Leo Román té moltes cartes sobre la taula, però que haurà de decidir-se els pròxims dies, ja que els equips començaran la pretemporada ja mateix.