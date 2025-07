El Betis es prepara davant l'amenaça de sortides: Interès en un nou jugador

L'estiu sempre porta moviments al mercat de fitxatges, però a Heliòpolis l'activitat és encara més intensa aquest any. La direcció esportiva del Real Betis s'enfronta a una reconstrucció profunda de la medul·lar, marcada per sortides imminents i la necessitat de mantenir el nivell competitiu en un curs que es presenta exigent. Els aficionats esperen novetats, conscients que l'estabilitat del centre del camp serà clau per a les aspiracions europees de l'equip dirigit per Manuel Pellegrini.

Canvis a la medul·lar i la fulla de ruta per reforçar l'equip

Les operacions al Benito Villamarín han girat entorn de dos noms propis en les últimes setmanes. D'una banda, el traspàs de Johnny Cardoso a l'Atlético de Madrid, pràcticament tancat, i de l'altra la voluntat del club de buscar una sortida a William Carvalho, una operació que fa mesos que s'està gestant i que podria desbloquejar-se en els pròxims dies. A aquests moviments s'hi suma la incertesa sobre Sergi Altimira, que podria deixar el club si arriba una oferta atractiva, i la lesió de Marc Roca, el retorn del qual no s'espera abans de mitjans d'agost.

La planificació bètica, per tant, es basa en la possibilitat d'incorporar fins a dos migcampistes en aquest mercat. L'objectiu no és només cobrir baixes, sinó també aportar perfils diferents als que han sortit. Un dels noms que ha guanyat força és el d'un pivot de tall defensiu, mentre que l'altre reforç buscaria donar equilibri i sortida de pilota, seguint la línia del que oferia Cardoso. La pedrera, com sempre, apareix a l'horitzó, amb Mateo Flores com a possible alternativa per a Pellegrini.

| SO FOOT

Amir Richardson a l'agenda: interès del Betis i competència internacional

En aquest context, el Real Betis ha fixat el seu punt de mira a la Serie A, especialment a la Fiorentina, on dos futbolistes destaquen a la llista de futuribles. Ja s'han presentat ofertes per Rolando Mandragora, però el club italià les ha rebutjat, tal com han apuntat alguns mitjans. L'altre nom que ha guanyat protagonisme en les converses és el d'Amir Richardson, migcampista d'origen marroquí amb una interessant projecció.

Segons ha avançat el periodista Lorenzo Lepore, tant el Betis com el Newcastle United han mostrat interès en el fitxatge de Richardson, encara que a dia d'avui les possibilitats que continuï a la Fiorentina són superiors a les d'una sortida. Richardson, de 23 anys, va arribar l'estiu passat procedent del Stade Reims per 9 milions d'euros i ha tingut minuts importants tot i la competència. En la seva primera campanya a Itàlia, ha sumat 39 partits oficials i 1.769 minuts, aportant un gol i una assistència, a més de deixar detalls del seu poder físic i capacitat de recuperació.

Tot i que no ha aconseguit consolidar-se com a titular indiscutible a l'esquema de Raffaele Paladino, el seu perfil encaixa amb el que busca Pellegrini: un migcentre contundent, capaç d'equilibrar l'equip i participar en la construcció de joc. La Fiorentina, que compta amb Cataldi, Mandragora i Fagioli com a titulars habituals, tampoc descarta la seva sortida si arriba una oferta adequada.

Competència per Richardson i situació contractual

La taxació d'Amir Richardson ronda actualment els 8,5 milions d'euros, lleugerament per sota de la xifra que va pagar la Fiorentina l'estiu passat. El seu contracte s'estén fins al 2029, de manera que qualsevol negociació no serà senzilla i dependrà tant de la voluntat del futbolista com de l'oferta econòmica que arribi a Florència. El Betis no és l'únic club interessat, ja que el Newcastle United també ha sondejat la seva situació i podria entrar a la subhasta en les pròximes setmanes.

Per ara, el futur de l'internacional marroquí segueix a l'aire. El mateix club viola considera que té més opcions de quedar-se que de sortir, però en el futbol d'avui les circumstàncies poden canviar en qüestió de dies. El Betis, conscient de la dificultat de l'operació, segueix atent al mercat per no quedar-se enrere i poder tancar un fitxatge de nivell per al seu centre del camp.