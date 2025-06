Escac i mat a Joan García, crítiques d’un ex de l’Espanyol: 'No és una...'

Els moviments inesperats al mercat futbolístic no només sacsegen les estructures esportives dels clubs, sinó que també generen profundes reaccions en aquells que hi estan lligats emocionalment. Una decisió sorprenent pot provocar des d'elogis fins a fortes crítiques, especialment quan implica canvis entre rivals històrics.

La recent decisió de Joan García d'abandonar l'RCD Espanyol rumb al FC Barcelona ha causat un gran impacte. Aquest moviment, del qual s'ha parlat àmpliament les últimes setmanes, s'ha convertit en una de les operacions més polèmiques i comentades del mercat d'estiu, generant múltiples opinions dins i fora del club blanc-i-blau.

Enmig d'aquesta tempesta mediàtica, un exjugador emblemàtic de l'Espanyol, Moisés Hurtado, ha llançat dures crítiques cap a l'elecció presa pel porter de Sallent. Hurtado, que va defensar els colors de l'equip perico durant diverses temporades, no va dubtar a expressar el seu desacord amb aquesta decisió de manera contundent.

| RCDE

La crítica de Moisés Hurtado

"No és una bona opció per a ell", va expressar clarament Moisés Hurtado, fent referència als reptes particulars que presenta jugar al Barça, completament diferents dels de l'Espanyol. Hurtado va destacar que el model de joc del Barcelona implica exigències tècniques i mentals superiors, posant en dubte l'adaptació immediata del porter.

A més, Hurtado va destacar un altre aspecte sensible: el simbolisme del jugador cap a l'Espanyol. L'exfutbolista va recordar la polèmica imatge en què García va besar l'escut perico al final de temporada, quelcom que va qualificar com "un error comú de jugadors joves". Per a ell, aquesta acció ara pren un to especialment crític en fitxar per l'etern rival.

| RCDE

El pas de Moisés Hurtado per l'Espanyol

El nom de Moisés Hurtado es va sentir força en l'entorn perico durant la primera dècada del present segle. El sabadellenc es va formar a la pedrera de l'Espanyol i després va arribar al primer equip el 2002, mantenint-s'hi fins al 2010, quan va posar rumb a l'Olympiacos. La temporada 2004/05, sent encara molt jove, la va passar cedit a l'Eibar, però després ja es va convertir en un jugador important a l'equip barceloní.

Es va retirar a l'estiu de 2014 i des de fa poc s'ha submergit en l'aventura de les banquetes. La seva darrera experiència ha estat la de ser tècnic assistent al CD Lugo en el tram final de la 2022/23, no aconseguint salvar l'equip gallec. Abans havia entrenat la UE Figueres i els juvenils de l'Espanyol.