José Álvarez ho confirma, el detall del Barça amb Joan García: 'Respectaran...'

El futbol, de vegades, es converteix en un escenari d'emocions extremes, de lleialtats i traïcions, d'herois que canvien de bàndol i generen terratrèmols a les graderies. Això és exactament el que està passant a Barcelona, on el nom de Joan García ha passat de ser símbol d'orgull perico a protagonista del culebrot de l'inici de l'estiu futbolístic. Enmig de la incertesa pel seu futur, les últimes hores han portat una decisió que canviarà la història recent de l'Espanyol i marcarà un abans i un després a la porteria del Barça.

El cas de Joan García no n'és un més a la llarga llista de fitxatges del futbol espanyol. El porter, fins ara referència indiscutible de l'Espanyol i un dels ídols de l'afició blanc-i-blava, ha protagonitzat un desenllaç que pocs esperaven. El seu traspàs al Barça, l'etern rival, s'ha viscut com una autèntica traïció a Cornellà-El Prat. Les xarxes socials s'han omplert de missatges d'incredulitat, ràbia i desil·lusió, mentre al Camp Nou es preparen per rebre un nou guardià sota pals.

Però més enllà de la passió i els sentiments enfrontats, hi ha una història de respecte i temps marcats que està donant molt a parlar. I és que el Barça, conscient de la magnitud del moviment i de l'impacte emocional per al jugador, ha decidit deixar en mans de Joan García els terminis i la manera en què s'acomiadarà de la seva gent.

| RCDE

Detalls de l'operació i el paper de Joan García

Segons va informar José Álvarez Haya (@10JoseAlvarez) al seu compte de Twitter, el Barça ho té tot a punt per oficialitzar el fitxatge, però serà Joan García qui decideixi com i quan dir adeu a l'Espanyol. "Amb tot fet, es respectaran els terminis que marqui Joan García. Vol acomiadar-se i a posteriori que el seu advocat aboni la clàusula que el Barça té preparada des de fa dies. Com us vam avançar, la negociació ve de setmanes enrere i el sí del jugador va arribar fa 8 dies", explicava el periodista.

Les paraules de José Álvarez a El Chiringuito també confirmen el desenllaç: "Joan García ja és oficiosament jugador del Barça. Ja s'han signat els contractes aquesta tarda (ahir). Es farà del tot oficial quan s'aboni la clàusula de 25 milions d'euros que el Barça té preparada des de fa dies. Ho farà en les pròximes hores. L'acord es va assolir fa setmanes i el 'sí' de Joan García es va produir dimarts de la setmana passada. Signarà per a les pròximes 5 temporades"

El fitxatge de Joan García pel Barça suposa un reforç estratègic per al conjunt blaugrana. La seva joventut, capacitat de lideratge i reflexos sota pals el converteixen en una aposta de futur per als culers. A més, la xifra de 25 milions d'euros per la seva clàusula de rescissió confirma la confiança que la direcció esportiva diposita en ell.

Per a l'Espanyol, en canvi, la marxa de Joan García és un cop devastador. L'afició, que l'havia idolatrat durant anys, difícilment podrà perdonar que hagi escollit precisament el Barça, el gran rival, per fer el salt a la seva carrera. La relació queda marcada pel desamor i la sensació de traïció, en una història que recorda altres traspassos dolorosos a la memòria del futbol català.